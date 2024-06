Final de la Champions: La intrahistoria de los castellonenses del Real Madrid en Wembley

El Real Madrid se proclamó este sábado campeón de Europa por 15ª vez. Toda una hazaña. Después de eliminar al RB Leizip, Manchester City, Bayern de Múnich, los blancos pudieron en esta ocasión con el Borussia Dortmund gracias a los goles de Carvajal y Vinicius.

En el Estadio de Wembley de Londres acudieron miles de aficionados del equipo blanco, entre ellos un buen número de representantes de la provincia de Castellón. Algunos de ellos han tenido a bien compartir con Mediterráneo los testimonios, imágenes y vídeos de su expedición a tierras inglesas.

Pese a que cada uno vivió la final de una forma diferente, todos ellos coinciden en varias afirmaciones: “Todo estaba muy caro” y “Ha valido la pena estar aquí”.

Precios desorbitados

Si de precios hablamos, la capital inglesa, ya de por sí cara, ha aprovechado el tirón del partido para incrementar sus precios: “Los pases únicos de metro se iban hasta los 8 euros, el mismo precio que podías pagar por una cerveza, en el mejor de los casos”, argumentan. Los vuelos, para todos aquellos que no lo reservaron con antelación, “ascendían a 700-800 euros el pasaje”, nos comentan. Y los precios de una noche se disparaban.

Además, en una final de estas características uno de los temas que más candentes son las entradas. Conseguir una es casi un milagro. “La reventa se situaba sobre los 2.000 euros”, relatan para Mediterráneo.

En familia

Lucas, vecino de Morella, vivió la final con algunos amigos como Luis, Daniel y Carlos, así como también estuvo acompañado del concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló José Segura, quien contó con el respaldo de sus hijos, Marc y Alba. “Nos desplazamos a Londres el viernes y pasamos dos noches allí para disfrutar del ambiente, que fue muy bueno en todo momento”. “Nosotros tuvimos suerte con el precio del alojamiento, ya que como conseguimos uno con antelación tan solo nos costó 300 euros y las entradas las podimos sacar por menos de 200 euros", revela.

Lucas, que ha asistido a cinco finales de Champions del Real Madrid, se queja de la ubicación de las fan zone. “Los seguidores disfrutamos del ambiente de la fan zone, pero estábamos a 10 kilómetros del estadio”, destaca y prosigue que “cuando faltaban pocas horas para el inicio comenzamos a trasladarnos allí y fue un poco locura, ya que el metro iba a reventar e ir andando no era una opción”. “La organización fue muy buena, pero las infraestructuras se podría mejorar, ya que después del partido los 90.000 aficionados teníamos que ir a parar a una misma salida y la espera se hizo eterna”.

Pese a estos inconvenientes, Lucas está muy feliz, ya que “he podido ver otra vez a mi equipo, el Real Madrid, levantar la orejona”.

'Veni, vidi, vici'

Veni, vidi, vici. O lo que es lo mismo Vine, vi y vencí. Este fue el caso de Abel Serret, de Alcalà de Xivert, todo un experto en las finales de Champions. Y es que de las 15 Copas de Europa que tiene el equipo blanco, nueve de ellas las ha ganado en la historia reciente y en ocho de estas finales ha contado con el respaldo de Abel desde la grada: "Desde la final de Amsterdam en 1998 solo he faltado a Kiev porque coincidió con la comunión de mi ahijado y los vuelos no los podía hacer coincidir", recuerda.

Pero vayamos al principio, Abel, como cada año, reservó el vuelo a la ciudad donde se celebra la final, con el objetivo de abaratar costes: “Normalmente sale bien porque el Madrid llega a las finales, pero cuando no es el caso aprovecho para ir unos días de vacaciones, tal y como me pasó el año pasado en Estambul”. “Llegué el día de la final por la mañana a Londres y volví al día siguiente sin hacer noche para no gastar tanto dinero, ya que allí era todo muy caro”, comenta Abel, quien quiere destacar el gran papel de la organización: “Estuve en París hace dos años y eso fue un caos. En esta ocasión todo funcionaba como un reloj, había mucha seguridad y el comportamiento de las dos aficiones fue muy bueno”. “Los alemanes no paraban de animar”, sentencia.

Otro de los que también es reincidente y pudo estar en Wembley es Albert Mas, vecino de la Serra d’en Galceran. “Fue una noche mágica y un recuerdo inolvidable. Muchas horas de coche y vuelo pero mereció la pena por ver la 15ª”, confiesa.