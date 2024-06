El juvenil B se une a la fiesta del Castellón 2023/24 y logra el ascenso a la Liga Nacional

Como no hay dos sin tres, el juvenil B del Castellón también ha consiguió el ascenso de categoría. Ha sido este sábado y se ha celebrado en el campo Beltrán Bagena, en el municipio valenciano de Bunyol, haciendo valer el 4-1 con el que los muchachos de Álex Drago y Sergi López, vencieron en la ida en el Javier Marquina. Lograron celebrar un nuevo éxito para los principales equipos del club de la capital de la Plana. La próxima temporada militarán en el grupo 8 de Liga Nacional Juvenil.

Alegría entre los jóvenes futbolista del juvenil B del Castellón tras el partido. / Juan Francisco Roca

Los albinegros, dominadores durante todo el partido, se impusieron 0-2 a un correoso rival. Los goles tardaron, los dos en la segunda parte, y sirvieron para certificar al domingo del Castellón. Carlos Moro hizo el 0-1 en el minuto 62, de cabeza, y en la recta final golazo de Juan Aranda desde la frontal del área y por la escuadra.

Los dos anteriores

Primero lo logró el primer equipo de Primera Federación a Segunda División, luego el juvenil A de Liga Nacional hasta la División de Honor, y este sábado también pudo celebrar su trabajado ascenso el segundo juvenil albinegro de la categoría Preferente hasta la Liga Nacional, tras superar la final contra el Buñol, final que se encarriló siete días atrás en el Javier Marquina donde los albinegros se impusieron por un amplio 4-1. Quedaba la vuelta tierras valencianas frente el potente conjunto valenciano.

Los jugadores y los familiares participaron en la fiesta de la celebración. / Juan Francisco Roca

Gran temporada

El juvenil B del Castellón quedó tercero en su grupo I de Preferente Juvenil, solo superado por un Alboraya C, campeón que no pudo disputar la fase de ascenso, y un Atlético Burriana-Salesianos que quedó subcampeón. La tercera plaza fue para la escuadra de la capital de la Plana que jugó 34 partidos, con 19 triunfos, 10 empates y únicamente cinco derrotas. Cayó en los campos del Alboraya C (3-0), Tavernes Blanques (2-0) y Patacona (4-2), y en casa frente al San Pedro (0-4) y el Atlético Burriana (2-4).

A nivel de goles el equipo ‘orellut’ marcó la diferencia con 101 goles en la fase de grupos, en 34 partidos, lo que deparó una media de 2,97 goles por encuentro disputado. Si se suman los cuatro de la ida de la final, la media sale clavada: 3 por encuentro. Destacaron goleadas como las conseguidas frente al Primer Toque (5-0), El Puig (2-7), Faura (6-0), San Pedro (0-6) o el 9-0 en casa frente a El Puig.

Doble ascenso de los juveniles del Castellón esta temporada: todo un éxito. / Juan Francisco Roca

Hasta 22 futbolistas diferentes han conseguido anotar mínimo un gol en el exitoso presente campeonato que finalizó este sábado en Bunyol.