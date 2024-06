El Almazora demuestra mediante un vídeo que el portero del Crevillente no fue agredido en el Pesudo

La junta directiva del Almazora ha negado «rotundamente» que el portero del Crevillente Deportivo, Jesús Soto, fuera agredido por aficionados del conjunto almassorense al arrojarle, presuntamente, diferentes objetos. El club de la Plana Baixa ha reconocido «el ejemplar comportamiento de la directiva, afición y equipo crevillentino», pero acusa al experimentado arquero de fingir que fue alcanzado por objetos lanzados desde detrás de la portería en la que se encontraba. Es cierto que, a raíz del 0-2 (min. 70) el guardameta visitante empezó a perder tiempo y fue reprochado por los seguidores locales.

Al parecer, aprovechando que se arrojaron algunos objetos como una botella de agua y un vaso, que fueron retirados por los futbolistas del Almazora, el portero del Crevillente se tiró al suelo como si hubiese sido alcanzado por alguno de estos objetos. El colegiado detuvo el encuentro durante varios minutos, el arquero fue atendido y después de unas discusiones el encuentro se reanudó sin más problemas.

Momento en el que el portero se tiende sobre el césped. / MEDITERRÁNEO

Quejas a determinados medios

En algunos medios de comunicación se hacían eco este domingo de que el portero del Crevillente «fue agredido» tras el lanzamiento de objetos. El Almazora discrepa de esas informaciones y pide que se rectifique, ya que los términos utilizados no son los más apropiados «porque no hubo agresión», para agregar que «no se puede acusar a una afición o a un club de una cosa cuando no está contrastada».

El Almazora viajará el próximo domingo al campo del Crevillente Deportivo donde a las 18.00 horas intentará darle la vuelta a la eliminatoria en el Enrique Miralles, con el 0-2 que se dio este sábado en el José Manuel Pesudo.