De Benicarló a ganar la Champions con el Al Ain | Tito, el hombre de los datos

Tito García Sanjuán fue un mítico jugador de fútbol sala, que conquistó una liga nacional y una Copa de Europa, y que defendió los colores del Benicarló FS. Tras 14 años de carrera deportiva se pasó al fútbol para comenzar una nueva etapa como entrenador, ocupando banquillos como el del Formentera (con el que consiguió eliminar al Athletic de Copa del Rey) y de la selección de Egipto como segundo del Vasco Aguirre, así como los del Benicarló, Borriol, Villarreal C o Vinaròs en la provincia de Castellón. Pero hace tres años recibió una propuesta del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos para convertirse en director del departamento de scouting y de recruitment del equipo de la ciudad.

Una de las secciones más tecnológicas, analíticas y estadística de los clubes. «Somos seis personas en el departamento. Trabajamos para el club, para el staff, hacemos informes de rival, de rendimiento individual y colectivo. También de cara a fichar jugadores, observamos a aquellos que creemos que van a mejorar al equipo y cubrir las necesidades», explica Tito García, afincado en Benicarló desde su etapa como jugador.

Tito, ganador de la Champions de Asia. / AGENCIAS

El exjugador maño define al Al Ain como «el Real Madrid de Asia». Y es que, pese a la irrupción de los clubes de Arabia Saudí, con altos salarios y la larga lista de buenos jugadores con los que cuentan, el Al Alain les hizo frente y consiguió alzarse con el título en la Liga de Campeones asiática. En el camino, el equipo dirigido por el gran exdelantero argentino, Hernán Crespo, tuvo que eliminar a dos de los clubes más de moda en el mundo árabe, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal de Neymar. Al primero lo echaron de la competición en cuartos de final, con tanda de penaltis incluida, mientras que a los de Neymar los eliminaron en las semifinales y cortaron su racha de 34 partidos invictos.

«Los grandes fichajes y los salarios desorbitados no nos influyen, tienen grandes jugadores pero hemos sido capaces de eliminarlos. Nosotros también tenemos grandes jugadores y a base de trabajo se puede ganar. Es bueno para el fútbol árabe que futbolistas de talla mundial acudan a nuestras ligas, pero en nuestro caso la directiva no quiere tirar la casa por la venta y no quiere hacer una inversión de estas características », declara Tito García.

Escaparate internacional

Proclamarse campeones les otorga la posibilidad de disputar dos títulos internacionales. Para el primero de ellos, la Copa Intercontinental, el antiguo Mundialito de Clubes, tendrán que jugar un partido de clasificación frente el Al-Ahlyuna, equipo de El Cairo que Tito conoce bien por su etapa como segundo entrenador del combinado nacional egipcio. Un partido que significará la vuelta a la que fue su casa, por lo que será de lo más especial.

El segundo torneo que disputará, y para el cual ya tienen la clasificación directa, es la nueva competición de clubes organizada por la FIFA: el Mundial de Clubes. Este cuenta con el mismo formato que el de selecciones, 32 equipos, y se disputará en 2025 del 14 de junio al 15 de julio de en Estados Unidos. Ambas competiciones son para el exentrenador «muy bonitas» y afirma que el club afronta con «ganas e ilusión». Sobre todo el Mundial de Clubes, en el que podrían enfrentarse a algunos de los mejores equipos del mundo. «Es una oportunidad única que debemos aprovechar. Queremos hacer un buen papel y disfrutar. Me encantaría poder enfrentarme al Atlético de Madrid o al Real Madrid-- los únicos equipos españoles que disputan esta competición-- o al Manchester City, ya que conozco a varios miembros del club inglés», afirma Tito García Sanjuán.

Sin embargo, para eso aún queda un largo año. Les espera por delante un verano en el que el director del departamento de scouting del Al Ain, junto a su equipo, se encargará de repasar los errores cometidos a lo largo de esta última temporada y cubrir las necesidades que pueda presentar la plantilla para volver a luchar e intentar ganar dos ligas de campeones seguidas, y demostrar así por qué les consideran el Real Madrid asiático.