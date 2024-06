Chantal Pitarch: «Completar un ‘ultraman’ te cambia la vida»

Chantal Pitarch pasó de jugadora profesional de squash a triatleta. Algo sorprendente, no solo porque son dos deportes completamente distintos, sino también porque se diferencian en el desgaste físico y mental que causan uno y otro. Sin embargo, esto no fue un problema para Chantal, que se ha sabido adaptar a todo, cambiar sus rutinas de entrenamiento y convertirse en una de las pocas ultrawoman del panorama nacional.

Hace escasas semanas la deportista provincial participó en el KOA 515, un ultraman de tres días en el que los participantes debían completar 421 kilómetros de bici, 10 kilómetros nadando y 84 kilómetros de carrera. Fue la única mujer en tomar la salida, algo que le llena de orgullo pero al mismo tiempo le entristece.

¿Cómo surgió la idea de querer competir en un ultraman?

Por disfrute, pese al sufrimiento que acompaña: me gusta la sensación de superación y de haber conseguido superar todas las dificultades durante el camino. Si pongo en una balanza las dificultades y en la otra la gratificación, haber superado todas las dificultades y completarlo, se inclina hacia esta última.

¿Cómo describiría esa sensación de cruzar la meta?

La verdad es que es algo que te cambia la vida e, incluso, la visión que se tiene del deporte.

¿Qué sintió al ser la única mujer que competía?

Siento orgullo porque soy la única que se anima y que lo intenta; pero pena también porque no hay ninguna más. Sé que conlleva un gran esfuerzo y una dedicación, pero me encantaría que se animaran más mujeres a competir en este tipo de pruebas.

¿Ha notado alguna mirada indeseada o algún tipo de discriminación en el triatlón?

No, no para nada. Al contrario: he recibido ayuda y apoyos, al igual que yo los he dado cuando he tenido la ocasión.

Qué buen ambiente, ¿no?

Sí, la verdad es que somos una gran familia, nos ayudamos, apoyamos y animamos todos entre todos. Remamos hacia un mismo destino. El resultado es secundario; al final lo importantes es acabarlo y sentir esa satisfacción de cruzar la línea de meta.

¿Hay alguna historia detrás del dorsal que lució?

No, es el que me tocó la primera vez. Cada vez que compita, me asignarán este dorsal, es personal e intransferible.

Para ser capaz de completar una prueba tan exigente, ¿qué preparación lleva a cabo?

Entreno de septiembre a mayo, compaginándolo con mi trabajo de profesora de educación física en el Agora Lledó International School. Son unos cuantos kilómetros [entre risas], así que no puedes tomártelo a la ligera. Entre semana hago sesiones de hora u hora y media; mientras que en el fin de semana hago siete horas de bicicleta y 01:30 de carrera.

¿Hubo algún instante de tensión o que le fallaran las fuerzas?

Durante la ultraman pasas por todos los estados, por lo que debes aprender a gestionar esos momentos de dificultad. Ni cuando estás eufórico estás tan bien; ni cuando estás al borde del abandono, estás tan mal. Hay que ser fuerte mentalmente y acordarte de que estás aquí para cumplir un objetivo, por el cual has entrenado duro durante tantos meses. Y hay que seguir para acabar consiguiéndolo.

Ha hablado de la fortaleza mental, pero ¿cuenta en su día a día con la ayuda de algún profesional para gestionar la salud mental?

No. Cuando competía en squash sí tenía un psicólogo deportivo, así que los consejos que aprendí entonces, los utilizo ahora. Tengo ese bagaje que me sirve para los momentos de debilidad.

Y, aunque antes decía que el resultado era lo de menos, ¿acabó con mejores sensaciones que en el primero que completó?

Físicamente sí. La primera vez competí con una lesión en un dedo del pie, por lo que ahora que me han respetado las lesiones, he acabado mucho mejor físicamente. De hecho ya estoy entrenando para el siguiente ultraman.

¿Cuál es su próximo reto?

A finales de este mes de junio, concretamente el día 29, compito en un duatlón en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. En este caso son 10 kilómetros de carrera, 130 kilómetros de bicicleta y luego otros 20 kilómetros de carrera. Además, en septiembre tengo otro ultraman en Asturias. Este es de autosuficiencia y yo tendré que llevar los avituallamientos mientras compito.

Y fuera de España, ¿en cuál le gustaría competir ?

En el de Florida y en el de Hawai. Son los que más me llaman la atención, por lo que me gustaría ir en un futuro no muy lejano.