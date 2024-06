Frederic Castelló toma las riendas del Amics Castelló

Muchos le veían como el gran sustituto de Toni Ten, pero Frederic Castelló ha tenido que esperar algún tiempo más para convertirse en el primer entrenador del Amics Castelló y será en la temporada 2024/25, en la renombrada Primera FEB (antes LEB Oro), cuando se estrenará como inquilino titular del banquillo del conjunto castellonense.

El técnico de la Vall d'Uixó, que llevaba once temporadas como segundo entrenador en el Amics, se convierte así en el sustituto de Juan Antonio Orenga y tendrá la misión de evitar pasar tantos apuros como los vividos esta temporada, en la que hasta el último día se peleó por eludir el descenso. La 2024/25 será la décima temporada del equipo en la categoría de plata y, además, será la de la celebración del 30º aniversario del club que actualmente preside Luis García.

“Es el momento de que Frederic Castelló dé el salto a ser el primer entrenador. Lleva muchos años de segundo entrenador, ha entrenado también a diferentes equipos de cantera y creemos que está preparado para dirigir al equipo. Además, conoce la liga a la perfección”, explica el presidente del Amics, muy satisfecho por una decisión que ha sido consensuada por la dirección deportiva.

Su experiencia

Durante sus once temporadas, Frederic ha dirigido también a algunos equipos de cantera, en especial de categoría junior y EBA y siempre con excelentes resultados, pero estaba a la espera de ver a quién ayudaría el próximo curso en el banquillo. "No me esperaba esta oportunidad ahora mismo y me ha cogido por sorpresa, pero estoy muy contento a la vez que impactado”, confesaba.

Frederic Castelló se abraza a Juan Antonio Orenga tras lograr la permanencia con el Amics. / Pascual Cándido / Amics Castelló

Pero Frederic lo tiene claro y, por supuesto, tiene confianza en sí mismo para coger las riendas de este nuevo proyecto: "Creo que estoy preparado para dirigir al equipo, llevo años preparándome para este momento y creo que la entrega y la pasión por el club que tengo nos hará hacer las cosas bien”.

Ximo Ribelles será el entrenador ayudante y director de toda la cantera

Además, el Amics Castelló ha comunicado que el hasta ahora director de canasta grande, Ximo Ribelles, será el nuevo entrenador ayudante de Frederic Castelló y compaginará sus labores del primer equipo con la dirección técnica de toda la cantera del club, tanto los equipos de canasta grande como los equipos de canasta pequeña.