Tot el que has de saber de la Copa Diputació de Castelló de pilota

La Copa Diputació de Castelló d’escala i corda i raspall femení Pro1 està a punt de començar. Este diumenge, a Onda, es disputa la primera partida d’un campionat que reunirà 30 jugadors i jugadores, que s’enfrontaran fins al pròxim 7 de juliol i visitaran un total de sis trinquets (Onda, Xilxes, Vila-real, Borriol, Castelló i Burriana) amb la disputa d’onze partides. En el campionat prendran part els i les professionals més destacades de l’escala i corda i el raspall femení, una modalitat que, per primera vegada, s’incopora a la competició.

La presentació a Les Aules Espai Cultural Obert de Castelló va estar presidida pel diputat d’Esports, Iván Sánchez, acompanyat per l’adjunt a la presidència i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, les jugadores Marina i Anabel, i els jugadors Diego d’Onda, Mario i Hilari.

Presentació del torneig a la Diputació de Castelló. / Mediterráneo

Els valors de l’esport

En el seu discurs, el diputat d’Esports va explicar que per a la Diputació de Castelló és «un plaer acollir i promoure este esport tan arrelat no sols en la província, sinó també a tota la Comunitat Valenciana» com és la pilota i, a més, va subratllar la «responsabilitat dels i les participants de promoure els valors implícits de l’esport en general, i també els propis d’un esport com la pilota valenciana».

Per la seua part, el vicepresident federatiu, Pedro López, va qualificar la Copa com «el campionat més important de la província» i va remarcar com «per primera vegada, acollirà de manera simultània l’escala i corda i el raspall femení». Una novetat que arriba «gràcies al nou model de gestió de la pilota valenciana que hem aplicat des de la Federació».

Parlament de Pedro López, de la Federació de Pilota Valenciana. / Mediterráneo

Calendari oficial

La primera partida de la Copa Diputació de Castelló se celebrarà este diumenge a Onda i suposarà la primera eliminatòria de quarts de final d’escala i corda. S’enfrontaran Diego, Hilari i Carlos a Mario, Jesús i Monrabal. La segona eliminatòria de quarts de final es reserva per al dimecres 26 a Xilxes, amb Pere Roc II, Pere i Guillem Palau davant Salva Palau, Álvaro Gimeno i Bueno. La tercera, divendres 28, a Vila-real, enfrontarà Francés, Salva i Guillermo contra De la Vega, Héctor i Álvaro Mañas, mentres que la quarta, el dissabte 29 a Borriol, enfrontarà Julio Palau i Conillet davant Pablo, Javi i Muedra II. Les semifinals d’escala i corda se celebraran el 5 de juliol a Vila-real, i la gran final, el dia 7 al trinquet de Burriana.

Quant al raspall femení, la primera semifinal es disputarà el dimecres 26 a Xilxes i enfrontarà Ana i Anabel davant Aida i Myriam. La segona semifinal, programada per al dissabte 29 a Borriol, tindrà el cartell de Victoria i Marina contra Irene, Natalia i Mireia. La gran final i la lluita pel tercer i quart lloc es disputaran el dissabte, 6 de juliol, al trinquet de Castelló.