El Peñíscola FS inicia la campanya d’abonats de la 2024/25

El Servigroup Peníscola ha iniciat la seua campanya d’abonaments per a la temporada 2024/2025 en Primera Divisió, en la qual el club complirà el seu 25é aniversari. Des d’ahir els seguidors de l’equip del Baix Maestrat poden tramitar el seu abonament que inclourà tots els partits de pretemporada, lliga regular i de Copa del Rei i de play-off pel títol si n’hi haguera.

Els preus

Els preus van des dels 75 euros de l’abonament infantil (5-15 anys) als 325 euros del VIP; el seient numerat tindrà un cost de 185 euros i l’abonament general de 130 euros. Els abonaments poden tramitar-se en en Il Capo, Frankfurt Xa-Lo i El Nuevo Jamón. També en línia a través de les xarxes socials del club i l’e-mail oficial: club@peniscolafs.com . Així mateix, el Peníscola també ha anunciat el preu de les entrades dels partits d’este pròxim exercici per als no abonats: pretemporada 10 euros, lliga regular i Copa del Rei 15 euros (excepte tres partits que costaran 25 euros), i play-off 25 euros.

Tres baixes

En l’esportiu, el club ha fet oficial les eixides de Víctor Anaya, José Mario i Jesús Aicardo. Anaya va arribar al gener cedit per Movistar Inter i torna al seu club d’origen; José Mario s’acomiada de Peníscola després de dos temporades i ha optat per no renovar, i Aicardo finalitza contracte després d’any i mig i buscarà una categoria de menor exigència que Primera Divisió.