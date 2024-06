Visma confirma a Vingegaard en su equipo para correr el Tour de Francia

El Team Visma | Lease a Bike acudirá a la 111ª edición del Tour de Francia, que empieza en Florencia (Italia) el sábado 29 de junio, con el defensor del título Jonas Vingegaard al frente de un potente equipo, que incluye al belga Wout van Aert, que pretende ayudar al ciclista danés a conquistar su tercer Tour consecutivo, tras sus victorias en 2022 y 2023.

"El danés Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour, se ha recuperado lo suficiente de su caída en la Itzulia (vuelta al País Vasco) como para luchar por un buen resultado", manifestó el equipo neerlandés en un comunicado.

Según informa el equipo, Vingegaard ha "trabajado duro" durante los dos últimos meses para ponerse en forma a tiempo. "Estoy emocionado por empezar el Tour. Los últimos meses no siempre han sido fáciles, pero agradezco a mi familia y al equipo su apoyo incondicional. Estoy muy emocionado por saber cómo estoy, me siento bien y muy motivado", aseguró Vingegaard.

El danés ganó O Gran Camiño y la Tirreno-Adriático en este arranque de 2024 pero en la Itzulia, en la cuarta etapa, fue uno de los implicados y damnificados en una fea caída que, a Vingegaard, le supuso una clavícula fracturada (de la que fue intervenido en Euskadi), además de varias costillas rotas, una contusión pulmonar y un neumotórax. A principios de mayo empezó a entrenar pero todavía no ha participado en ninguna carrera.

Por su parte, el director deportivo del equipo, Merijn Zeeman, aseguró estar "muy orgulloso" del esfuerzo del danés, doble campeón del Tour, y del equipo técnico. "Está volviendo de una grave lesión. En las últimas semanas ha demostrado lo campeón que es, tanto mental como físicamente. Por supuesto, aún no sabemos hasta dónde puede llegar. Somos prudentes porque no ha podido correr y su preparación no ha sido, como mínimo, la ideal", apuntó.

Junto a Vingegaard, en el Tour 2024 estará el nueve veces ganador de etapas Wout van Aert, que también venía recuperándose de una grave lesión tras su caída en Dwars door Vlaanderen. Van Aert ya ha corrido la Vuelta a Noruega y en las últimas semanas se ha entrenado en altitud con Vingegaard en Tignes.

"Tengo muchas ganas de correr el Tour de Francia. Por supuesto, este no era el plan inicial, pero después de mi evolución en las últimas semanas, me apetecía mucho, y el equipo estuvo de acuerdo. Nuestro principal objetivo es, por supuesto, estar en lo más alto de la clasificación con Jonas. Quiero contribuir a ello con un equipo excelente", reconoció el belga.

El equipo lo completan Jorgenson, Kuss, Laporte, Benoot, Kelderman y Tratnik. "Matteo Jorgenson ya se ha convertido en uno de los corredores más fuertes del equipo este año, con sus victorias en París-Niza y Dwars door Vlaanderen y su segundo puesto en el Dauphiné. Sepp Kuss demostró el año pasado que es un gran escalador, un importante domestique y un líder por derecho propio con una victoria en la Vuelta a España", destacó Merijn Zeeman.

"El campeón de Europa Christophe Laporte tuvo una primavera desafortunada debido a lesiones y enfermedades, pero ha recuperado la forma en los dos últimos meses. Será un eslabón importante del equipo. Tiesj Benoot tuvo una primavera excelente, incluido un podio en la Amstel Gold Race, y trasladó esas buenas sensaciones al último periodo de entrenamiento. Wilco Kelderman se perdió el Giro de Italia por una fractura de clavícula, pero ya está recuperado y será un corredor importante en las etapas de montaña. Jan Tratnik ya ha ganado la Omloop het Nieuwsblad este año. Estuvo fuerte en el Giro y, con su experiencia y cualidades, desempeñará un papel importante en el pelotón del Tour", aportó.