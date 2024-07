Los Juegos Olímpicos es lo más para un deportista. Por eso, cuando uno se queda fuera a escasos días de arrancar la competición, teniendo la mínima olímpica, puede sentirse "moralmente destrozado". Es el caso de Víctor Ruiz Orden, atleta de 3.000 metros obstáculos que pertenece al Facsa Playas de Castellón.

El valenciano tiene la mínima en el bolsillo desd el año pasado (8:14.41), pero no ha podido bajar este curso de los 8:20 minutos que exigía la Real Federación Española de Atletismo. Las lesiones no le han dejado mucho margen, pero viene de colgarse la medalla de plata en los recientes Campeonatos de España, en la localidad alicantina de La Nucía.

Su punto de vista

Víctor Ruiz, en una carta hecha pública a través de las redes sociales, empieza diciendo: "Me gustaría estar dando una buena noticia para mi equipo de trabajo, para los aficionados al atletismo y para los más jóvenes que practican este deporte". "Me gustaría enseñarles la foto con tan solo tres años practicando la carrera a pie y mostrando que todo esfuerzo merece la pena", añade. "Yo no voy a tener la posibilidad de estar representando a mi país", señala en relación a los Juegos de París 2024.

El atleta del Facsa Playas de Castellón que se siente "destrozado" por no ir a los Juegos Olímpicos / VÍCTOR RUIZ

"Hacer apenas unas semanas -relata- estuve a punto de cerrar mi temporada: me resultaba difícil correr sin dolor y alcanzar unas condiciones óptimas. Pero insistí, por ese niño de tres años que un día fui y porque, aunque tenía un pie lesionado, seguía teniendo el otro en París. Así me lo había ganado en la Diamond League de Mónaco, el pasado 21 de julio del 2023, con 8:14:41 (mínima World Athletics para los 3.000 obstáculos)", desarrolla.

Con mucho esfuerzo, físico, psicológico y económico, todo fue cambiando. Empezó a quedar atrás una lesión de cinco meses y, progresivamente, fui alcanzando un buen estado de forma. Hace unos días, y habiendo dado la vuelta a una situación tan complicada, en el campeonato nacional de La Nucía, salí a demostrar que soy competitivo y que sí merecía estar en esa preselección de los Juegos Olímpicos, mostrando una progresión que apuntaba a EXCELENCIA [con mayúsculas] en las que sí toca serlo", ahonda.

Sus sensaciones

"Solo siento un atropello, una INJUSTICIA y una falta de excelencia por parte de aquellos que me la pedían a mí", lamenta. "No han sabido entender mis circunstancias, no han sabido leer una progresión de semanas, tampoco interpretar una carrera de 3.000 obstáculos, como la de La Nucía, aun estando presentes allí", ataca. Y subraya (literalmente). "Pero, lo peor de todo, es que no han sido excelentes porque, finalmente, no han aplicado los mismos criterios para todos", denuncia.

"El sueño de niño de ser olímpico se desvanece para alguien que lo ha dado todo siempre que ha competido", reivindica. "Me siendo mentalmente destrozado", esgrime. "Por mi edad, y aunque seguiré luchando, es muy probable que jamás pueda estar en los Juegos Olímpicos por la aplicación arbitraria de una supuesta excelencia", sostiene. "Esta excelencia no se ha aplicado de forma rigurosa con todos, y ahí es donde se consuma la gran injusticia cometida contra mi persona", lanza antes de despedirse dando las gracias a "aficionados, atletas, representantes, medios de comunicación y organizadores" que le han apoyado.

El matiz final

En su epílogo, Víctor Ruiz dice algo más: "El puesto que hubiese ocupado en los Juegos Olímpicos, no lo ocupará ningún otro atleta español". "Ese puesto sera ocupado por un atleta de otro país que no tenía prioridad sobre aquellos criterios de la World Athletics que ya son bastante complicados y exigentes".