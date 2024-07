Roberto Bautista: todo lo que gana en Wimbledon

Aunque Roberto Bautista (36 años cumplidos en abril) se quedó en octavos, es el español de más edad presente en una cuarta ronda en Wimbledon, superando a Rafa Nadal. El benlloquí se marcha con un premio más suculento: la subida del puesto 112º del ránking al 75º.

«Ahora ya no pienso en los puntos ni en el ránking. Venir a Wimbledon fuera de los 100 [primeros], con el corte del US Open...», expuso. «Un buen reto era estar en el cuadro final del US Open, y lo he conseguido», dijo. «A partir de ahora estaré menos preocupado por los números y más en mi nivel de juego», incidió.

El partido

El estadounidense Tommy Paul doblegó al castellonense Roberto Bautista por 6-2, 7-6 (3) y 6-2, clasificándose para los cuartos de final de Wimbledon.

Paul doblegó al español gracias a un juego muy agresivo, que le granjeó 41 golpes ganadores, muy lejos de los 14 que generó Bautista.

Pese a la victoria en tres sets, el tenista de Castellón llegó a tener un break de ventaja en el segundo, pero no le duró ni un juego antes de que el estadounidense igualara, se llevara el segundo parcial en el desempate y sentenciara en el tercero.

Bautista, como ya le había ocurrido en días anteriores, volvió a resbalarse en la pista, húmeda después de que lloviera durante prácticamente todo el día. Por fortuna, su caída, en el tercer set, no tuvo consecuencias gravas para el español, que pudo continuar el encuentro.

Paul es uno de los tenistas más en forma de la gira de hierba, después de ganar el título en Queen's hace dos semanas. En total, suma nueve triunfos consecutivos entre Queen's y Wimbledon.

Su verdugo, el estadounidense Tommy Paul, se interpone ahora en el camino de Carlos Alcaraz para que el murciano revalide su título en All England Club.

Ahora, contra Alcaraz

El estadounidense se enfrentará en la siguiente ronda a Alcaraz, un tenista al que tiene bien tomada la medida porque se han medido en cuatro ocasiones y Paul ha ganado en dos.

El americano le batió en el Masters 1.000 de Canadá en 2022 y 2023, mientras que cedió en el Masters 1.000 de Miami en 2022 y en el de Cincinnati en 2023 Alcaraz