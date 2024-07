Krejcikova se corona como nueva reina de Wimbledon

En el tercer punto de partido y con un primer servicio, después de salvar dos bolas de 'break', Barbora Krejcikova, acabó con un sufrimiento de casi dos horas para levantar los brazos al cielo y celebrar su victoria en Wimbledon tras imponerse a Jasmine Paolini por 6-2, 2-6 y 6-4.

“¿Campeona de Wimbledon? Es algo increíble, ni yo me lo creo”, aseguraba la tenista checa de 28 años, que antes de empezar el torneo dudaba si podría jugar por una lesión en su mano derecha. “Aún no soy consciente de lo que me ha pasado. Es uno de los mejores días de mi vida”, aseguraba con el 'Venus Rosewater dish' en sus brazos, ese plato dorado de campeona que, un año antes, también de sorpresa había ganado su compatriota Marketa Vondrousova, y que en 1998 lo conquistó Jana Novotna, la extenista fallecida hace un par de años, que la entrenó en su etapa joven y que la convenció de jugar al tenis cuando ella no tenía claro hacerlo. Krejcikova recordó emocionada a su entrenadora este sábado en la pista, ante el aplauzo de Martina Navratilova, excompatriota, con el récord de nueve títulos en Wimbledon.

Calvario de lesiones

Campeona de Roland Garros en 2021, vencedora de dos títulos de Wimbledon en dobles, Krejcikova tuvo el mejor premio tras superar un calvario de lesiones que la llevaron del puesto número 2 mundial hasta el 32 cuando llegó a Wimbledon. Primero por una lesión en el codo que la dejó de baja cuatro meses en 2022, después una rotura de rodilla y a principios de año un bloqueo de su espalda que llegó a llevarla a la depresión.

Este sábado, sobre el césped de Wimbledon, todo quedó olvidado. El lunes volverá al 'top 10' (10) mientras su rival Paolini , pese a la derrota, aparecerá en la quinta plaza mundial, detras de Iga Swiatek (1), Coco Gauff (2), Aryna Sabalenka (3) y Elena Rybakina (4), todas favoritas de salida pero desaparecidas del torneo que ha coronado a una nueva reina en su centenario palmarés.

Krejcikova no ocultaba la ansiedad que había tenido para ganar el partido ante una Paolini que mantuvo el pulso hasta el último punto del partido. “Tu pelea ha sido increíble”, le reconoció.

Dos meses increíbles

La pequeña italiana (1,63), de la sonrisa permanente, no la abandonó tampoco a pesar de la derrota. Por segunda vez en dos meses se le escapaba un Grand Slam. En Roland Garros ante Swiatek y ese sábado ante Krajicek, en un partido que se presentaba más igualado que con el de la número 1 polaca en París.

Paolini se mostraba orgullosa de su lucha en la pista y feliz por “vivir estos momentos de locura. Dos meses increíbles para mí”. La tenista italiana de 28 años, nunca antes de este año había superado una segunda ronda en un Grand Slam ni ganado ninguno de sus anteriores seis partidos en Wimbledon.