Sebastián Mora en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ficha [object Object] Sebastián Mora Vedri | Vila-real Edad: 36 años Especialidad: madison y ómnium Participaciones: Terceros juegos

Sebastián Mora (Vila-real, 36 años), el ciclista de pista y ruta, miembro del Burgos-BH, es el referente español del ciclismo en pista. Y es que, desde 2018 Mora se ha subido a, al menos, un podio en todos los eventos internacionales en los que ha participado.

Un hecho que le posiciona como claro candidato a pelear por las medallas en París 2024, los que serán sus terceros juegos tras Londres 2012 y Tokio 2020.

Clasificación

Gracias a sus actuaciones en la Copa de las Naciones de Hong Kong, pudo certificar su clasificación a los Juegos: la cuarta plaza en el ómnium y, en especial, el segundo puesto en la madison fueron esenciales para dicha clasificación. En París, competirá en ómnium, de forma individual, y en la madison lo hará acompañado de Albert Torres.

Londres 2012 y Tokio 2020

En estos Juegos será la primera vez que compita solo, ya que en Londres 2012 únicamente competió en la persecución por equipos, quedando en la sexta posición, y en los últimos Juegos solo participó en la madison, junto al que será su compañero este año, Albert Torres. Pese a que la pareja española quedó sexta en Tokio 2020, la medalla de plata de la Copa de las Naciones hace que ambos lleguen a París con buenas sensaciones y con altas posibilidades de conseguirla.

Teniendo en cuenta que Mora lleva haciendo podios desde 2018, se convierte automáticamente en claro favorito y uno de los atletas de la delegación española con más opciones a conseguir una medalla. Pase lo que pase, seguro que Mora no decepcionará. La mejor de las suertes y ojalá que vuelva casa con una medalla bajo el brazo.