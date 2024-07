Pablo Herrera: «Me habría gustado ser el abanderado de España en los Juegos de París»

Está cerca de disputar sus sextos Juegos Olímpicos consecutivos, ¿qué sensaciones tiene?

Da igual el número de veces porque las sensaciones siempre son las mismas: la ilusión de haber llegado y el honor de desfilar representando a tu país. Conseguir una medalla es lo más, pero a nivel personal lo que más te marca son las historias de los otros deportistas y las vivencias con todos ellos.

¿Le piden autógrafos? Porque ha pasado de disputar sus primeros Juegos con 22 años y siendo un jovenzuelo a hacerlo con 42 y como un referente.

Bueno, realmente somos referentes porque nos mantenemos en el tiempo, pero no por el deporte que practicamos, aunque a nosotros nos enorgullece más eso que si estuviésemos todo el día en la tele. Son seis Juegos para mí, algo que nunca antes se había visto en vóley-playa, pero cuatro con Adrián Gavira como equipo, que eso casi no se dice y también es algo histórico y a lo que nosotros damos especial valor como equipo. Normalmente una pareja juega uno o dos ciclos juntos y lo nuestro no es normal.

Y, ¿cuál es el secreto?

Muchos entrenadores de otros países, cuando van a dar charlas a los jóvenes, nos ponen como ejemplo porque nuestra relación es extraordinaria.

Es que su relación sobrepasa lo profesional...

Sí, y mucha gente me pregunta que qué pasará ahora cuando no juguemos juntos, pero siempre digo que nuestra relación se acabará dentro del campo, pero Adri y yo somos como hermanos. Hemos pasado muchas cosas juntos, más cosas que incluso con alguien de tu propia familia, y a eso le damos mucho valor.

¿En qué momento de forma llegan a la cita de París?

Siendo realistas, hay muchos equipos que llegan más fuertes que nosotros, pero unos Juegos son unos Juegos y puede pasar de todo. En Atenas no pintábamos nada en las quinielas y acabamos en el podio, aunque yo entonces tenía 22 años (ríe). Lo bueno es que se juega un partido y se descansa otro día, y eso nos viene muy bien a nosotros porque sabemos que a un partido somos un rival muy peligroso y, quitando el top-5, los demás nos tienen mucho respeto. Los de arriba también, pero saben que están un peldaño por encima de nosotros.

Entiendo que esos top-5 son todo parejas jóvenes (Pablo tiene 42 años y Adrián, 36).

Están los noruegos Mol-Sorum, que son los actuales campeones olímpicos, pero operaron al bloqueador de una fractura del pie hace unos tres meses y no está al 100%; los suecos Åhman-Hellvig, que son los líderes del ránking mundial y están muy enchufados; y luego hay dos parejas brasileñas George-Andre y Evandro-Arthur que también están muy fuertes; y los americanos Partain-Benesh y Evans-Budinger. Lo bonito de estos Juegos es que está todo muy abierto aunque nosotros llegamos con el miedo de que nos pese no tener volumen de competición y nos surjan dudas si perdemos el primer duelo.

Pablo Herrera, en 2004, con su medalla olímpica en la redacción del periódico Mediterráneo. / Mediterráneo

¿Pero eso no lo compensan con su experiencia?

Los Juegos Olímpicos siempre acojonan un poco, pero la experiencia va por delante.

Es que se dice pronto, pero han pasado 20 años desde su plata en Atenas con Javier Bosma. ¿Qué recuerdos tiene de aquel Pablo que fue a sus primeros Juegos?

A nivel de mentalidad era un pipiolo y quizás algo ignorante porque no sabía dónde estaba. De hecho, cuando conseguimos la plata Javi me lo decía: ‘No sabes lo que hemos conseguido’. Y han pasado los años y le he dado la razón porque es muy complicado llegar en el momento de forma exacto y tener la suerte que tienes que tener para llegar ahí y conseguir una medalla como hicimos nosotros en aquel momento. Han pasado los años y la mentalidad ha cambiado, y creo que se disfruta de forma diferente del camino hasta llegar a un objetivo. No es solo pensar en el oro, oro y oro, sino en analizar los pasos que has seguido hasta llegar y valorar competir incluso estando lesionado, como pasó en los Juegos de Londres. Todo eso te curte como jugador y te marca como persona. Eso es lo que queda al final.

Y, ¿cómo está viviendo este último año de competición?

Pues todo se saborea más, o incluso cada semana cuando he tenido que bajar a Lorca a entrenar porque, aunque se me hace pesado, llegar ahí y dar el 100% es el único pensamiento. Disfrutar del momento, de la vida, es con lo que al final te quedas.

¿Quién le va a acompañar en esta última cita olímpica de su carrera deportiva?

Viajarán mis padres, mi mujer y mis hijos, y un par de amigos de aquí de Castellón. Y también la familia de Adrián.

Ahora que menciona a sus hijos, ¿cómo lo están viviendo India y Eros?

Los peques están muy ilusionados. Con India ya me pasó, pero desde que nació el pequeño me ha costado mucho más tener que viajar a los torneos. Alguna vez me han acompañado al aeropuerto y te lo ponen muy difícil, pero la recompensa era que si el papá se clasificaba iban a venir a los Juegos.

Será bonito poder despedirse ante los suyos y en un buen momento de forma. Ojalá sea con una medalla para cerrar el ciclo.

Mira, cuando acabamos los Juegos de Tokio nos vimos compitiendo a un gran nivel y una de las condiciones para seguir era que el equipo fuera competitivo. No nos íbamos a ir arrastrando por los torneos sin ningún objetivo realista y, de hecho, nos hemos clasificado para estos Juegos más holgados que en los de Tokio y eso tiene mucho valor. La gente quizás no lo valora porque siempre hablamos de medallas, pero hemos hecho historia. Yo con seis Juegos, Adrián a sus cuartos y el equipo otros cuatro juntos y hay que valorarlo.

¿Han tenido que ajustar su plan de competición para llegar así?

El año pasado nos la jugamos y empezamos a jugar todo lo que pudiésemos, lo que el cuerpo diese. Jugamos 17 torneos, que es una burrada, pero conseguimos una plata en India que nos dio muchos puntos para iniciar este 2024 con más tranquilidad y poder elegir los torneos, no ir con el agua al cuello como les ha pasado a otros equipos que se han acabado quedando fuera. Pero echando la vista atrás es verdad que lo del 2023 fue una barbaridad. Yo empecé el año con 91 kilos y en las dos últimas pruebas en Tailandia y Filipinas pesaba 87.

Entiendo que todo estaba programado para evitar lesiones...

Sí, así es. Fran Marco, el seleccionador, lo que quería era cero lesiones porque ya no es la lesión en sí sino el tiempo que estás parado para nuestra edad. Para mí estar parado un mes y medio por una lesión equivale a después estar otros tres meses trabajando para ponerte a punto y volver a competir. Entonces eso Fran lo ha cuidado mucho y nos ha permitido también desconectar porque la cabeza, sino es el 50%, será más en el día a día.

Su llegada como seleccionador tras una amplia etapa con Sixto Jiménez ha sido para bien.

Sí, ha ido muy bien porque ha introducido cosas nuevas, frescura que a lo mejor nos faltaba con Sixto, y a nuestra edad hemos tenido que acoplarnos al juego de los jóvenes, que es mucho más dinámico, con más combinación y más rápido, y en la medida de lo posible nosotros hemos tenido que adaptarnos a ese juego y Fran, lo bueno que tiene, es que ha estado jugando también a nivel internacional. Nos conoce perfectamente y lo ha adaptado todo a sabiendas de lo que nuestros cuerpos podían aguantar. Eso sí, él es muy exigente y desde que nos cogió dice que hemos ido a menos, pero le decimos que el equipo ha crecido en edad y ha de valorar que el equipo está ahí, peleando.

Javier Bosma y Pablo Herrera, en los Juegos de 2004. / Mediterráneo

Volviendo a la cita de París, ¿cuáles son los recuerdos más bonitos que se lleva de este camino?

Los primeros Juegos está claro que son los más especiales, y más por la medalla; pero luego me llevo a nivel personal una gran experiencia con Raúl (Mesa) en Pekín, que fue mi segundo compañero en la arena después de Vicente Montes aquí en Castellón. Fue muy especial compartir con él unos Juegos después de haberme formado con él. De Londres fue la huella de llegar cojo, que incluso valoramos la opción de no jugar yo y que entrara otro compañero. Y después de Londres está Austria, que fue en 2013 y después de todo mi proceso de llegar mal, no saber si operarme y acabar pasando por el quirófano en diciembre, toda la recuperación... y en julio nos colgamos la medalla de oro en el Europeo, y para nosotros tiene mucho valor por todo el proceso que pasamos. Aquel día, tirados sobre la arena, Adri y yo nos miramos y pensamos que era increíble lo que habíamos conseguido solo seis meses después de pasar por el quirófano. Y después, fue especial jugar en Río en la meca del vóley-playa y en Tokio por la pandemia y ver el estadio vacío y estar en la ceremonia sin gente. Fue muy impactante.

Acaba de nombrar la ceremonia, ¿le habría gustado ser el abanderado de España en París?

Adri quiso montar una campaña para que me tuvieran en cuenta (ríe) pero va por el tema de medallas olímpicas y Marcus Cooper tiene una de oro. Lo curioso es que en la última edición ya fue otro compañero suyo y podían cambiar algo los requisitos porque, si en París hacen oro ¿volverán a repetir?

En el fondo, le habría gustado, ¿no es así?

Hombre, claro. En mi entorno me decían que tenía que ser yo, pero eso no lo decido yo (bromea).

Estamos hablando de su despedida, pero ¿qué será de Pablo Herrera una vez se retire?

Después de los Juegos habrá un torneo a finales de septiembre en la playa del Planetario de Castelló que servirá para que pueda despedirme aquí en casa. Y en el campeonato de España también habrá otro acto.

Y después, ¿qué se plantea?

La verdad es que no sé qué haré. Me gustaría seguir vinculado al vóley-playa y seguir en el Club Voleibol L’Illa-Grau para iniciar un nuevo ciclo y tratar de que alguna empresa apueste por el voleibol. Y también me gustaría formarme para poner en marcha una escuela de vóley-playa aquí en Castelló. Todas las vivencias que yo he experimentado, poder trasladarlas a futuras generaciones porque hay un bache generacional y hay que trabajar con la materia prima para que haya un buen futuro. Y, a nivel personal, poder disfrutar de mi mujer y mis hijos, y de mis padres, mi hermano, mis amigos...

Nada de viajar más, ¿no?

No, no contemplo nada fuera.

¿Ni ser seleccionador?

No, no. Si me tuviera que ir, antes contemplo ponerme a trabajar con mis padres en el vivero que salir fuera. Ahora mismo valoro mucho más pasar tiempo con la familia y recuperar todo el tiempo que se me ha ido mientras jugaba. Yo siempre he sido muy casero y a la mínima que podía, volvía a casa aunque fuera para solo estar aquí dos o tres días con ellos.