Juegos Olímpicos: Una opción extra de medalla para Sara Sorribes

Sara Sorribes será la única tenista española con tres opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de París. A la participación en el cuadro de individuales y el dobles femenino, ya conocida, se une la del doble mixto. La tenista valldeuxense competirá en esta modalidad junto al barcelonés Marcel Granollers, un especialista. Así lo ha decidido la pareja de capitanes del equipo español, que forman los extenistas David Ferrer y Anabel Medina.

La competición de dobles mixto arranca el lunes 29 de julio. Granollers y Sorribes conocerán este jueves el recorrido de la competición tras el sorteo previsto en las instalaciones de Roland Garros, que también dejará definido el cuadro de individuales, masculino y femenino, y del dobles, de hombres y mujeres.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa jugarán, ambas, el individual femenino y, además, compartirán equipo en el torneo por parejas. Sara Sorribes, número 71 del ránking WTA individual, destacó en la presentación que para ella es «una ilusión tremenda» y «un privilegio total» estar en los Juegos, «aprendiendo todos los días».

«Tenemos que competir día a día y habiéndolo disfrutado, queremos conseguir eso y lo demás veremos lo que pasa», comentó la tenista de la Vall d’Uixó.

Más opciones

Además, el conjunto masculino en París 2024 está integrado por Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pedro Martínez y Jaume Munar. La pareja Nadal-Alcaraz acapara las expectativas. «Entiendo la ilusión de vernos jugar juntos pero eso no se traduce en éxito. Pensar en eso es un error. Carlos (Alcaraz) no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales», dijo Nadal, tratando de controlar la euforia.