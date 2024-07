Flick: "No estoy lejos de la idea del Barça cuando consiguió éxitos con Cruyff o Pep"

"Dejarme unas semanas más y os podré concretar con más detalles y con más precisión". Así respondió Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barça, a la pregunta de si tenía equipo para conquistar la Liga de Campeones. Estuvo prudente, pragmático, reservado y en un tono profesional durante los 60 minutos que duró su primera comparecencia ante la prensa.

"No estoy lejos de la idea del Barça cuando consiguió éxitos con Cruyff o con Pep", ha reconocido el técnico alemán. "No, no siento la presión. Es mi trabajo, soy entrenador del Barça. Sé lo que se vive aquí", ha reconocido el técnico alemán, quien se ha expresado, en todo momento, en inglés porque no domina nada el castellano.

"No tengo problema con la presión, la aguantaré bien. También tengo a mi familia para hablar de cosas que no son de fútbol", ha añadido Flick, quien ha esquivado cualquier asunto polémico. Con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, calzando zapatillas deportivas, andaba el nuevo entrenador del Barça.

No dio ni un titular, consciente de que no podía cometer errores en su primera aparición pública. Apeló, y en numerosas ocasiones, al tesoro que supone trabajar con los jóvenes de La Masia, empeñado en hacerlos “evolucionar y mejorar”. Ni una pista dio tampoco sobre lo que necesita para su plantilla. Pidió tiempo, calma y “respeto” para su trabajo, al tiempo que mantuvo en la privacidad la charla que mantuvo hace meses con Pep Guardiola.

"Siempre es inspirador hablar con Guardiola, pero es una conversación privada. Es como cuando hablo con los amigos", ha dicho Flick, quien sabe donde se mete. Entra en una dimensión desconocida porque ni siquiera el Bayern Múnich, club donde logró el sextete, tiene la presión "y la pasión", como él dijo, que se vive a diario en el Barça.

“¿Si conozco el entorno? No sé lo qué es”, ha dicho con mirada cómplice hacia Joan Laporta, el presidente azulgrana, que lo acompañó en el Auditori 1899 de un Camp Nou en obras. “Sí, un poco lo conozco. Pero no tengo nada a añadir pero en la vida siempre se tiene que ir con respeto. Tenemos diferentes objetivos”, ha comentado mirando a los periodistas. “Hay que respetar mi trabajo. Solo puedo decir que estoy muy contento de estar aquí, esto es un gran club y tengo una plantilla muy profesional, que está concentrada en los entrenamientos. Ya sea un jugador de 33 años o de 15, pero todos van remando en la misma dirección”.