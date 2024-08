Thierry paga la dura caída de la semifinal y finaliza 15º en el 5.000

Después de destrozar el récord de España en la final del 10.000, Thierry Ndikumwenayo finalizó este sábado en 15ª posición la final del 5.000, en los Juegos Olímpicos de París. El atleta del Facsa Playas de Castellón, que había sido recalificado para la final tras prosperar la reclamación del equipo español respecto a la caída que sufrió a 80 metros de la meta en su serie de semifinales, quiso ser protagonista hasta que le aguantaron las fuerzas. Dio la cara, pero pagó las secuelas del percance, que le impidieron entrenar con normalidad en los días previos a la cita.

Al final, el atleta del Facsa Playas de Castellón concluyó con 13:24.07, muy lejos de su marca personal, 12:48.10. «Siempre he tenido sensaciones buenas. Vine para hacer mi carrera pero no ha sido como esperaba. Hay que estar contentos. He intentado ir adelante para evitar lo del otro día pero mi cuerpo estaba un poco cansado. He intentado hacerlo mejor pero no es lo que esperaba», dijo el discípulo de Pepe Ortuño, en los micrófonos de la televisión española, al término de la carrera, que coronó al noruego Jakob Ingebrigtsen.

Dos diplomas

La tarde deparó dos diplomas para la representación española. Mohamed Attaoui, debutante en unos Juegos a sus 22 años, concluyó quinto con 1:42.08, a solo cuatro centésimas del récord de España que batió en Mónaco el pasado 12 de julio. Poco después, la lanzadora Yulenmis Aguilar fue sexta en la final de jabalina, con 62,78 metros.

Por su parte, Agueda Marqués fue 11ª en la final del 1.500 con marca personal, cerca de bajar de los cuatro minutos.

Abanderados en la Clausura

Los campeones olímpicos María Pérez y Jordan Díaz serán los abanderados del equipo español en la ceremonia de clausura de los Juegos de París, que se celebra este domingo en el estadio de Saint-Denis.