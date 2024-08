Seis historias de aficionados de Castellón en París 2024: "Fue un placer conocer a la futura reina de España"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han acaparado todas las miradas en las últimas semanas. Se trata del mayor evento deportivo que se celebra cada cuatro años y que congrega a miles de deportistas de todos los países.

España ha puesto en liza a 382 atletas. Entre ellos, destacamos a los cuatro provinciales, la tenista Sara Sorribes, el jugador de voley playa Pablo Herrera, el ciclista Sebastián Mora y el atleta Thierry Ndikumwenayo, que han firmado una gran actuación en la cita olímpica, destacando la medalla de bronce de la valldeuxense.

A todos los deportistas hay que sumar a la que nunca falla y siempre está: la afición. Miles de personas, entre familiares, amigos y aficionados al deporte en general han formada parte de la otra delegación española. Pues bien, muchos de ellos son de Castellón, y aquí te contamos el testimonio de los aficionados de la provincia que han disfrutado de la nueva edición de los JJOO.

Javier Serralvo, en losJuegos Olímpicos / Mediterráneo

7 Juegos Olímpicos a sus espaldas

Es el Pablo Herrera de los aficionados de Castellón. O más, pues con la cita parisina atesora ya siete presencias en los Juegos Olímpicos. Desde Barcelona 92 ha ido a todas las citas olímpicas salvo Atlanta 96 y Tokio 20. Él es Javier Serralvo, exconcejal de Vila-real y colaborador de Mediterráneo.

En la mayoría de ocasiones Serralvo ha viajado con su suegro, Juan, pero en esta ocasión, ha visitado la capital francesa con dos amigos, Feran y Héctor. Allí ha podido disfrutar de más de una treintena de eventos deportivos. “He podido ver la selección de fútbol masculina, varios partidos de tenis, entre ellos la final entre Alcaraz y Djokovic, balonmano, marcha…”, destaca.

Y para estar presente en tantos Juegos Olímpicos la previsión es una de las principales premisas. “Hace más de un año que ya buscamos el alojamiento y también conseguí cerca de una veintena de entradas a través de la web oficial”, comenta Serralvo, quien destaca que han sido unos juegos “muy a la francesa”. “Son muy suyos, así se pudo ver en la ceremonia de inauguración y el ambiente olímpico no es tan destacable como por ejemplo en Sidney”.

He asistido a más de una treintena de eventos deportivos en París

“El objetivo es seguir disfrutando de unos Juegos, animar a los nuestros, especialmente a los castellonenses. Pude ver y estar con Sorribes, así como también a Sebastián Mora”, indica el vila-realense quien ha vivido una vez más su cumpleaños, esta vez 58, en unos juegos que también le han dejado una anécdota que recordará siempre.

“Tuve el privilegio de coincidir con la princesa Leonor y la Infanta Sofía, y pude hacerme una foto de recuerdo con ellas y la bandera de España con el nombre de Vila-real”, comenta Serralvo, quien agrega que “pude departir un poco con ellas y les di las gracias por el apoyo que han mostrado al deporte español”. “Fue un placer conocer a la futura reina de España”, añade.

Y sí, como habrán podido imaginar, próxima parada, Los Ángeles 2028. “Por supuesto que iremos a Los Ángeles si la salud nos acompaña: Los Angeles, Brisbane en 2032 y Doha 2036”.

Carlos, David y Alexis, viendo una de las pruebas de natación en París / Mediterráneo

‘Frikis’ del deporte

Carlos Melo, David García y Alexis Moner son tres vila-realenses que les apasiona el deporte y se consideran unos frikis. “Nos gusta el deporte en general, practicarlo y verlo, cualquier disciplina nos apasiona y somos muy del movimiento olímpico”, destaca Melo, quien ya estuvo también presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La aventura de estos tres amigos en París comenzó casi un año antes de la inauguración de los Juegos. “En el mes de octubre ya reservamos el alojamiento para intentar ahorrarnos unos euros (poco más de 100 euros por persona/noche), los vuelos y también adquirimos algunas entradas de diferentes eventos con el mismo objetivo”, destaca.

Y es que los precios en la capital francesa, ya de por sí altos, se han disparado durante estos días. “Podemos estar hablando de que se han triplicado. Un tíquet de metro lo tenías por un euro y medio el viaje y ahora te vale 4 euros, y el comer bien es una locura: un plato y una bebida no te cuesta menos de 20 euros y puedes llegar hasta 40 euros solo con eso”, argumenta Melo, quien apunta que algunas entradas de eventos las hemos conseguido por 30-40 euros, pero por ejemplo la semifinal de tenis entre Alcaraz y Félix Auger-Aliassine nos costaron 130 euros cada uno”.

Un plato y una bebida no te cuesta menos de 20 euros

Pero dejando a un lado el dinero, Carlos, David y Alexis han disfrutado de “una gran experiencia”. “El espíritu olímpico es una pasada, hay que vivirlo, no se puede explicar con palabras. El ambiente es increíble, no se puede comparar con otro evento deportivo. Los franceses lo han dado todo, todas las instalaciones llenas, cada uno anima a su país pero se aplaude el buen hacer de todos los deportistas”, confiesan estos tres amigos que han podido ver en directo algunas disciplinas como waterpolo, marcha, tenis, deportes urbanos y atletismo.

“Vamos a intentar repetir en otros JJOO”. Esta frase deja muy claro que estos amigos se lo han pasado genial y en de París se llevan recuerdos muy bonitos. “Nos pudimos hace una foto con la marchadora española Cristina Montesinos, que finalizó 10ª; también saludamos al entrenador de waterpolo femenino, Miki Oca, o incluso tenemos una anécdota ya que coincidimos en el mismo pub con el equipo de rugby femenino de Irlanda”, apostilla.

Mercé, Nerea y Sofía, durante su estancia en la capital francesa / Mediterráneo

“No nos cogieron como voluntarias y nos fuimos igual para allí”

“No nos cogieron como voluntarias pero nos fuimos igual para allí”, confiesan las jóvenes Mercé Rubio, Nerea Fernández y Sofía Albiol. Estas tres amigas de Sant Joan de Moró y de Vila-real lo tenían claro “hemos hecho el viaje principalmente por ver el ambiente de los Juegos Olímpicos. Se han celebrado en un país vecino y era una oportunidad que no podíamos dejar escapar”, señalan.

Una semana en París les ha servido para ver Rugby femenino, en el Stade de France, o ciclismo entre otros. Asimismo, también estuvieron presentes el día de la ceremonia de inauguración, uno de los momentos más esperados por todos en los JJOO. “Fue un día complicado. Como se había anunciado, nosotras pensábamos que aún no teniendo entradas habría algún punto en el río en el que se podría ver, aunque no fuera la mejor posición. Sin embargo, cuando fuimos allí estaba todo cerrado, había mucha policía y controles y no se podía acceder a ningún sitio. Además, también se había anunciado que habrían pantallas gigantes para seguirla ceremonia pero eran zonas muy reducidas, con poca posibilidad de acceso. Y además tuvimos la mala suerte que comenzó a llover y lo complicó todo más. Pese a todo ello, encontramos a un grupo de brasileños que nos compartieron su sombrilla y pudimos ver la ceremonia desde un sitio cercano a la Torre Eiffel sin mojarnos y en buena compañía”.

Vimos la inauguración cerca de la Torre Eiffel, sin mojarnos y con buena compañía

Por otro lado, Mercé, Nerea y Sofía quieren destacar que el ambiente de la ciudad era muy bueno “En todos los sitios habían personas con camisetas y banderas de diferentes países”, y continúan “en el Stade de France hubo una gran animación. Había grupos de música, charangas, dj’s… antes y después de la competición. En cada partido la gente se ponía de pie, gritaban, animaban… se respiraba un ambiente muy positivo y motivador. Nos gustó mucho”, sentencian.

Marta Queral luce la bandera del CD Castellón / Mediterráneo

Reconocieron el escudo del CD Castellón

La castellonense Marta Queral y su amiga Maite querían estar en los Juegos Olímpicos sí o sí. Ha sido una aventura corta, pues apenas estuvieron dos días, pero se lo pasaron en grande. “Queríamos disfrutar de unos JJOO. No disponíamos de mucho tiempo, así que lo más cercano para poder pasar dos días y cumplir el sueño era Marsella y allá que fuimos”, revela Marta.

En su estancia pudieron ver el partido de fútbol entre Nueva Zelanda y Francia. “El ambiente fue increíble y más en un estadio como el Vélodrome. Poder disfrutar del deporte que amas y compartir esa pasión con personas de otros países, siempre desde el respeto, es excepcional”. Al día siguiente, también pudieron seguir la competición de vela, que se disputaba en la ciudad.

El destino más cercano era Marsella y allá que nos fuimos

La experiencia, para ser la primera vez “ha sido muy recomendable”, confiesa Marta, quien apunta que “como curiosidad, fui a ver el partido con la camiseta del CD Castellón y el vendedor de la tienda oficial del Vélodrome reconoció el escudo. Me preguntó si era de ese equipo y me dio la enhorabuena por el ascenso. Él había pasado un tiempo en Málaga y había seguido la liga. Me hizo mucha ilusión que en unos JJOO también se hable del club de nuestra provincia”, indica.

Emilio Pons junto a su familia disfrutando de las pruebas de atletismo / Mediterráneo

Tras no poder ir a Tokio, ahora al lado de casa

Otro que ha podido disfrutar del evento internacional es Emilo Pons, un castellonense de 40 años que reside en la localidad francesa de Viarmes (a 30 km de París) desde hace seis años. Emilio, que ejerce como profesor de instituto, ha estado bien acompañado estos días, pues ha recibido la visita de familiares y amigos de la provincia que querian sumar una experiencia olímpica.

He recibido la visita de amigos y familiares para ver los JJOO

“He ido a ver a los Hispanos (selección masculina de balonmano), así como también he podido ver partidos de Alcaraz y Djokovic”, destaca. Fútbol, balonmano, rugby, tenis, waterpolo y atletismo, no se le ha escapado ni una a este castellonense que ya estuvo en los JJOO de Londres 2012 y que se perdió la cita olímpica de Tokio 2020 cuando tenían los billetes desde hacía un año pero el covid hizo que la competición se celebrara en 2021. Por ello “teníamos muchas ganas de vivir esta experiencia olímpica”, y apunta que “la mayoría de los aficionados que nos hemos cruzado vienen de Europa occidental, lo que da un ambiente menos internacional que de costumbre, ya que en París siempre hay turistas de todo el mundo”.

Fernando Agramunt, en el Estadio Vélodrome donde presenció el España-Marruecos / Mediterráneo

Ambiente olímpico pese a la rivalidad

"Ambiente olímpico pese a la rivalidad". Esta es la conclusión a la que llegó Fernando Agramunt, un joven castellonense que junto a su madre presenció el partido de semifinales de la selección de fútbol masculina frente a Marruecos, disputado en el Estadio Vélodrome de Marseñña. "Si que es verdad que el pudo haber algo de tensión, pero nosotros pudimos gritar los goles de España sin problema e incluso una vez acabado el partido con nuestras camisetas de España y del CD Castellón no tuvimos ningún problema y muchos aficionados marroquís nos felicitaron".

Encontrar una entrada para la final, misión imposible

"Encontrar una entrada para la final es misión imposible", revela, pero tanto le gustó la experiencia que después ha viajado hasta París para envolverse del espíritu olímpico que impera en la ciudad estos días y a poder disfrutar de algún deporte más.

Au revoir París.