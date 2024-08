Sebastián Mora: «Aún sueño que no tiran a Albert Torres y que ganamos una medalla...»

Tres años preparando la reciente cita olímpica (el covid retrasó los Juegos de Tokio 2020 al 2021) para que todo se vaya al traste por la caída de tu compañero, en una prueba por parejas, encima por causas ajenas. Es la crueldad del deporte, sobre todo en un todo o nada como unos JJOO. Ya de regreso a casa, y tomándose un breve respiro que le da la competición (a caballo entre la pista y la carretera), Sebastián Mora atiende a Mediterráneo tras el octavo puesto en la madison de París 2024. Y, con 36 años, no afloja ni piensa en tirar la toalla, aunque asegura que Los Ángeles todavía le queda lejos: «¡No hemos deshecho aún las maletas como para pensar ya en los Juegos del 2028...!».

Mora se toma con filosofía lo sucedido el sábado, en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines cuando el vila-realense y Albert Torres encaraban el último tercio de la prueba en sexta posición, pero justo en le momento en el que empezaba a decidirse la madison el menorquín fue derribado a más de 60 km/h y, aunque trató de volver a la pista, los jueces no le dejaron competir, lo que mandó al tándem español a la novena plaza, aunque la posterior descalificación de los neerlandeses les aupó a la octava posición. Torres sufre una fractura distal del radio de la mano izquierda, por la que estará al menos un par de semanas en reposo.

«Ya es muy difícil estar en unos Juegos, con opción de medalla además, para que te pase algo así, pero esto es deporte...», encaja. «Fue justo en la parte decisiva, cuando veíamos el podio a tiro, ya lo teníamos a la vista pero...», ahonda.

Así fue la clasificación

Entonces, estaban con 15 puntos, cuando el oro terminó siendo para los portugueses Iuri Leitão y Rui Oliveira con 55; la plata, de los italianos Simone Consonni y Elia Viviani (47); y el bronce, para los daneses Niklas Larsen y Michal Morkov (41). Simplemente con que Torres no se hubiese ido por los suelos, habrían cerrado el top-6, pero les aplicaron una penalización de -20 puntos por la vuelta perdida para terminar con -5.

«Me tomo el octavo puesto como algo positivo: no es un oro, pero lo valoro muchísimo, porque luego tuve que dar 35 vueltas yo solo cuando la gente me decía que me bajara de la bici...», recuerda. Ese empeño, ese afán en acabar la prueba, fue lo que le permitió lograr el diploma olímpico, como en sus dos anteriores Juegos (Londres 2012 y Tokio 2020). «Todavía sueño que no tiran a Albert [Torres] y que ganamos una medalla», refrenda rodeado de su familia, antes de recargar filas y encarar la recta final del 2024.

Sebastián Mora: «Aún sueño que no tiran a Albert Torres y que ganamos una medalla...» / MEDITERRÁNEO

Mora, después de que el seleccionador español de ciclismo en pista, Félix García Casas, se desdijera del plan inicial, no corrió la prueba individual del omnium (donde Torres había rozado el podio: fue cuarto), después de haber afrontado una preparación específica en los últimos tiempos. Con todo, en la madison, tuvieron presencia en carrera desde el principio, hasta que el fatal accidente truncó la estrategia cuando aspiraban, al menos, a subir al podio.

El calendario: un final del 2024 entre la pista y la carretera Sebastián Mora afronta unos meses finales de la temporada 2024 en los que volverá a simultanear sus compromisos en la carretera con el Burgos-BH con las próximas citas también en la pista. El vila-realense tiene una reunión pendiente con su equipo para terminar de definir su calendario, aunque todo hace indicar que estará en diversas carreras en Francia (puede que dispute el Tour de Poitou-Charentes y la Clásica de Bretaña, ambas este mismo mes de agosto). Incluso apunta a estar en la formación morada, del 9 al 13 de octubre, en el Tour de Taihu Lake (China). Sería el preludio del colofón del año, ya que el vila-realense ya tiene en mente el Mundial de Dinamarca: 16 al 20 de octubre, en la localidad de Ballerup, que toma el testigo de Glasgow 2023, donde Mora fue séptimo en omnium y octavo junto a Albert Torres en madison. Y está por ver si Mora repite en la UCI Track Champions League 2024 (cinco pruebas en tres ciudades, entre finales de noviembre y principio de diciembre).

Horizonte lejano todavía

Mora cumple 37 años en febrero, con lo que tendrá 40 en la próxima cita olímpica. «Lo primero de todo es estar unos días con la familia, un poco de tranquilidad», definió. «Luego está la cuestión física y la parte emocional... todo eso lo hablaremos con mi equipo y veremos», profundizó. «¡No hemos deshecho aún las maletas como para pensar en Los Ángeles!», soltó el ciclista vila-realense.