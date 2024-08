Sergio García Dols en Austria: cómo llega, sensaciones, clasificación...

Sergio García Dols (Boscoscuro) afronta el Gran Premio de Austria, que se disputa este fin de semana en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, con «optimismo».

El burrianense lidera la clasificación de Moto2 con 18 puntos de ventaja respecto al segundo. El piloto de la escudería MTHelmets-MSi asegura estar «muy contento de llegar a esta carrera, pues creo que tenemos las cosas mucho más claras, en cuanto a la puesta a punto, por lo que espero tener un buen fin de semana, centrando mi trabajo en el pilotaje». Lo dice después de ir a remolque en la anterior cita, en Silverstone, donde pese al cuarto puesto final, se vio lastrado por la mala clasificación (16º en la parrilla de salida) y un inicio de carrera que le llevó hasta la 24ª posición antes de la gran remontada.

Vuelta a la acción

Una serie de carambolas le permitió, con todo, salir más líder de la carrera de Gran Bretaña, la primera después del paréntesis veraniego, a la que llegaba al frente de la clasificación con solo siete puntos de margen. Ahora son 18 respecto a Ai Ogura y ya 38 con el estadounidense Joe Roberts, ya que el castellonense sumó 13 puntos, por dos del nipón y ninguno del norteamericano en un fin de semana en el que reinó el británico Jake Dixon.

«Espero poder luchar por la victoria en Austria, que es lo que se nos ha resistido últimamente», reconoce el burrianense en la nota de prensa de la citada escudería.

Su principal adversario

Su compañero Ai Ogura es, por tanto, su rival más directo en la pelea por el título. El japonés sostiene que «Austria es un circuito que me gusta y en el que en las últimas tres temporadas he ido rápido con la Moto2, por lo que creo que podemos ser competitivos, aunque llegamos con diferente chasis y neumáticos, por lo que antes del viernes no podemos decir nada», señaló.