Perfil | Josele Ballester, un campeón en casa de campeones

De ‘casta le viene al galgo’ dice el refranero popular y, en el caso de Josele Ballester Barrio (Castellón, 18 de agosto de 2003), ese dicho le viene que ni pintado. El flamante ganador del US Open Amateur de golf, que hacía historia el pasado domingo al convertirse en el primer español en alzar el título de este prestigioso torneo el mismo día en que cumplía 21 años, pertenece a una familia de deportistas de primer nivel: su padre es el exnadador Josele Ballester Rubert, campeón de España en mariposa en más de 20 ocasiones y con participación en tres Juegos Olímpicos (Seúl’88, Barcelona’92 y Atlanta’96); y su madre, Sonia Barrio Gutiérrez, quien logró la medalla de oro con la selección española de hockey hierba en Barcelona’92, además de ser octava en Atlanta’96 y cuarta en Sidney’00.

Precisamente de su madre se acordó el joven golfista al recibir la copa que le acreditaba como campeón de la 124 edición de una competición en la que participaron cerca de 400 golfistas y en el que Josele superó al estadounidense Noah Kent (y la presión de los aficionados en el campo de Minnesota) por dos golpes de diferencia en una final a 36 hoyos jugada en la modalidad de hoyo ganado.

Sonia Barrio. / COE

La dedicatoria

«Cuando acabé la competición, empecé a llorar. En cuanto acabó, empecé a pensar en mi familia y mis amigos, especialmente en mi madre y en mi padre. Ha sido un verano complicado, no me estaba encontrando bien y ha habido algunos asuntos personales que me han afectado porque mi abuela no se encuentra muy bien, está bastante enferma, y todas esas emociones emergieron», explicó el joven en declaraciones recogidas por la web del torneo.

El golfistacastellonense Josele Ballester (d), junto a Noah Kent, antes de la final del US Open Amateur de golf. / Ten Golf

Su histórico triunfo, además de la gran repercusión que ha tenido, asegura la presencia del deportista de Castelló en dos de los cuatro próximos Grandes --Masters y US Open--., siempre y cuando mantenga su estatus de amateur.

Sus inicios

Curiosamente, el mejor resultado que hasta ahora había logrado un español en el US Open Amateur en 124 años de historia tenía como protagonista a Sergio García, quien llegara a semifinales en la edición de 1998. El padre del borriolense, que tuvo mucho que ver en la carrera de El Niño, es también el mentor de Josele, quien actualmente entrena en Mediterráneo Golf siempre que regresa a España (se formó en el Club Costa Azahar) y tiene, además de al propio Sergio García, a Jon Rahm como uno de sus ídolos.

Josele Ballester observa cómo inscriben su nombre en la copa de campeones / USGA

De hecho, al igual que en su momento hiciera el de Barrika, Josele fichó por la Universidad de Arizona, donde todavía estudia Ciencias del Deporte. Le queda un curso, pero sin lugar a dudas ha quedado claro todos estos años que su marcha a Estado Unidos fue una apuesta ganadora ya que el golfista de Castellón ha explotado deportivamente hablando y se ha convertido, por méritos propios, en todo un referente en el golf nacional. Incluso hay quien le ve como el más claro sucesor de Severiano Ballesteros aunque su edad le ha impedido verle en acción con cierta asiduidad. «Es lo que dice todo el mundo pero, desafortunadamente, no tuve la opción de verle jugar mucho. En cualquier caso, es bonita la comparación, especialmente con su juego corto», confiesa Josele.

Un currículo al alza

El currículo deportivo de Josele Ballester Barrio acumula triunfos muy destacados que dieron comienzo cuando ganó, en 2013, el campeonato de España benjamín. Posteriormente fue el mejor, entre otros torneos de relevancia, en el campeonato de España alevín 2015; el campeonato de España infantil 2016 y 2017; el campeonato de España sub- 16 de 2019; la Copa del Rey en 2020; el campeonato de Europa Individual Absoluto en 2023; y cuenta en su palmarés con sendas medallas de oro en los campeonatos de Europa Absolutos por Equipos de 2022 y 2023.

Su presente pasa por acabar la carrera en la Universidad de Arizona y, en función de las opciones que se le presente en el futuro, dar el salto al PGA Tour o probar fortuna en el LIV Golf, donde competiría con Sergio García, capitán de los Fireballs, quien le felicitó tras alzar la copa de campeón en Minnesota el domingo.

Josele Ballester se abraza con su ‘caddie’, Alberto Ballester, uno de sus amigos íntimos. / USGA

Y, algo más lejos en el horizonte, se le podría presentar la oportunidad, quizás, de seguir los pasos de sus padres y participar en unos Juegos Olímpicos defendiendo a España. ¿Quizás sea en Los Ángeles dentro de cuatro años?