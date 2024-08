La entrevista | Ariadna Edo: «Pasé de ser la reina en Río a sentir que no valía y ahora en París quiero volver a disfrutar»

Ariadna Edo ya ha debutado en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Lo hizo el jueves en la prueba de natación de los 100 mariposa S13, donde con un tiempo de 1:09.75 la nadadora de Castelló fue décimo tercera y se quedó fuera de la final. No era la modalidad que más alegrías le ha dado en su carrera, los 400 libres S13, en los que precisamente este sábado buscará su pase a la final (10.37 horas). En caso de quedar entre las mejores peleará por las medallas a las 18.47 horas. Y, ya la próxima semana, será el turno de los 200 estilos S13 el día 3.

¿Cómo están siendo estos primeros días en la Villa Olímpica?

Está siendo un no parar. Llegamos el sábado pasado a París y, desde que aterrizamos, el resto de días está siendo entrenar por la mañana y por la tarde y, aunque los entrenamientos en sí no están siendo muy largos, se pierde mucho tiempo en el transporte. Aquí las distancias son más largas y hay que invertir mucho tiempo en todo.

¿Qué rutina está siguiendo?

Como el tiempo de entreno se tiene que repartir entre todos los países, está siendo un poco más limitado. Tenemos unos 45 minutos tanto por la mañana como por la tarde, y por eso aprovechamos para hacer las máximas sesiones posibles y el resto descansamos pensando en la competición en sí. Después también he hecho algo de gimnasio estos últimos días; agua, calentamientos y rutinas relativamente sencillas.

Ariadna Edo en París. / Mediterráneo

Echando la vista atrás, son sus terceros Juegos Paralímpicos tras Río y Tokio, ¿alguna diferencia de cómo llega a París?

Después de los dos Juegos anteriores, siento que llego con más experiencia y más madurez, y creo que los afronto dentro de lo que cabe más positiva a pesar de todo porque después de cómo volví de los Juegos de Tokio, de los que volví bastante hundida, ahora lo único que quiero es volver a disfrutarlos y no quedarme con el mal sabor de boca de entonces. Mi objetivo era clasificarme para estos Juegos, algo que no era fácil porque vengo de circunstancias un poco complicadas, y al final lo conseguí y quiero llevarme un buen recuerdo de aquí.

Fue bronce en Río de Janeiro y luego le perdimos un poco la pista, ¿cómo han sido sus últimos años?

Sí, es una pena porque conseguí el bronce en Río, seguí ganando medallas en 2017 y 2018 y, a pesar de que no bajé el listón hasta después de los Juegos de Tokio, yo seguí luchando y entrenando al 100% y dedicada al 100% a la natación, pero los resultados cada vez me costaban más... Y en 2021 viví una situación psicológica un poco más complicada y eso me limitó bastante en cuanto a las competiciones y a la natación en general, pero no dejé de ir a Tokio aunque no se le dio la importancia que tocaba por los resultados. Tengo la sensación de que cuando volví de Río era la reina y, como en Tokio me fue no muy bien, es como si no hubiese ido y al final no dejan de ser unos Juegos Paralímpicos, con todo lo que ello comporta, pero sentí que no valía nada en aquel momento.

¿Tan grande fue el cambio a nivel psicológico?

Sí. Por circunstancias personales, al año siguiente de Tokio tuve que descansar y tuve que dejar un poco de lado la natación, y la temporada pasada volví a retomarla porque creo que aún tenía una espina clavada de resultados y de objetivos que no conseguí y quiero conseguir... Me estoy hasta emocionando contestando esta pregunta porque me remueve muchos sentimientos... Pero bueno, cuando retomé la competición el año pasado mi objetivo era el Mundial de 2023 y quería luchar por intentar presentarme a los Juegos de París y al final se han dado las circunstancias y aquí estoy, viendo unos terceros Juegos para los que hace un par de años ni de broma habría pensado llegar. En ese sentido estoy muy orgullosa, igual de seguir siendo capaz de compaginar la natación con los estudios.

¿Puede llegar a pesar la consecución tan pronto de una medalla? ¿Cómo se gestiona eso?

Como he dicho en muchas ocasiones, para mí la medalla de Río, con 18 años, siento que fue muy prematura porque yo entré en este mundo hacía relativamente poco y, nada más entrar, ya conseguí una medalla en Glasgow y después la de los Juegos. Creo que no nos preparan para prevenir una mala gestión de estos resultados después de conseguirlos y a mí me pilló muy jovencita. Es cierto que entrené mucho para conseguirlos, pero pienso que me ha pasado factura porque era muy joven, tenía muy poca experiencia y me ha pesado porque en los años posteriores no supe gestionar esa presión que al final la gente te pone, esas expectativas que te marcan... Y me ha costado mucho, mucho, mucho superarlo.

Ariadna Edo en los Juegos Paralímpicos de París 2024. / Mediterráneo

Y en la actualidad, ¿cómo se encuentra en ese sentido?

A día de hoy sigo aún intentándolo gestionar porque creo que hay muchas cosas que aún no he aprendido o estoy en ello porque siento que tengo espinas clavadas y objetivos que quiero conseguir como te decía antes. Ojalá pronto los consiga y pueda estar como más satisfecha de mi carrera deportiva.

Entonces, ¿qué espera de estos Juegos de París?

Mi objetivo principal es disfrutar de estos Juegos, llevarme un mejor sabor de boca que en Tokio e irme satisfecha de lo que he hecho con lo que he tenido y he vivido hasta ahora. No es que haya venido aquí de vacaciones ni a pasármelo bien, pero llevo mucho tiempo sin disfrutar de la competición y no quiero irme con esa mala sensación.

Y, por último, ¿cuáles serán sus próximos objetivos?

Nada más regrese a España descansaré, desconectaré unos meses e iré volviendo poco a poco. El Mundial es en septiembre la temporada que viene y quiero cogerle ganas a los entrenamientos y empezar la temporada con fuerzas. Quiero ir año a año porque un ciclo olímpico implica cuatro años de mucha dedicación y ya tengo una edad en la que replantearme mi vida laboral.