Alonso tira con 'bala': "A ver si hay respuesta y no venimos siempre con el mismo coche"

Pasan las semanas y el discurso de Fernando Alonso no cambia. Aston Martin sigue sin mejoras y los problemas del coche se acentúan en función del circuito, como ha ocurrido este fin de semana en el 'templo de la velocidad' de Monza. Tras la carrera de este domingo, en la que ha peleado por arañar un punto que se ha escapado, concluyendo undécimo, el piloto asturiano ha vuelto a mostrarse crítico y ha instado a su equipo a reaccionar.

"Personalmente, pienso que una de mis mejores carreras del año, si no la mejor, aunque mañana ya ni yo mismo me voy a acordar", ha advertido Alonso, con gesto de decepción. "Creo que el coche hoy estaba para estar decimosexto o decimoséptimo y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera y décimo en la salida. Luego undécimo al final, a ocho décimas del noveno y a una décima del décimo, así que duele enormemente no haber cogido ningún punto por un segundo en carrera. Es muchísimo más de lo que merecemos, es lo que hay", ha lamentado.

La alta degradación "como ya esperábamos", ha obligado a Aston Martin a optar por una estrategia a dos paradas, mientras que Albon y Magnussen ha ido a un. Alonso no ha podido adelantar al Williams en los últimos compases y tampoco ha podido aprovechar de la sanción de 10" a Magnussen, por lo ha terminado undécimo. "La degradación era alta, nuestro coche además se come los neumáticos, deslizamos en las curvas, no tenemos agarre, así que tenemos un buen combo ahora en el coche... No tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta un poco las carreras", ha analizado con disgusto.

Aston, a la deriva

"Como siempre decimos, en la siguiente carrera tenemos que aprender cosas de esta y volver más fuertes. Así que a ver si hay una respuesta, algo de acción, y no siempre venir con el mismo coche", ha lanzado Fernando en otro toque de atención a su equipo. Y ha sido contundente cuando le han preguntado lo que sacaba de positivo del fin de semana: "Nada".

"No podemos hacer nada. Estamos en las manos de nuestro equipo, y creo que con Lance y yo intentamos hacer lo mejor que podemos cada fin de semana. Un fin de semana inspirado, como este de mi lado, sé que va a pasar totalmente desapercibido, será anónimo el Monza 2024 de Alonso, pero creo que este año hemos estado muy cerca. Fue uno de esos fines de semana en los que estuve un poco mejor, y estaba contento con el coche y empujando a un nivel que tal vez no estaba al 100%. Y lo máximo que logramos fue P11, así que sí, decepcionado. Necesitamos tener paciencia, necesitamos entender que el gran objetivo es 2026", ha insistido.

"Como equipo, podríamos aceptar no estar en el top 4 de la batalla, son equipos superiores y están bien enfrente de nosotros, pero estar detrás de Williams, de Haas, de Toro Rosso, creo que tenemos que elevar el nivel un poco, tenemos que ir mejor", ha añadido Fernando sobre la deriva de Aston Martin.

"Creo que hasta que no tengamos una mejora en el coche, esto es lo que hay, y esto no es suficiente, no es suficiente en Monza, en Zanvoort, en España, en Hungría, así que no creo que haya un gran cambio en Bakú, Singapur o Austin, a menos que traigamos nuevos coches. Ese es el plan, el equipo es consciente de la situación, está trabajando a tope, así que sí, seguimos unidos, seguimos empujando, el último fin de semana fue un punto, hoy fue cerca de dos puntos, y esa será nuestra batalla".