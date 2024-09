El 'fairplay' de Sainz: "Me alegro mucho por Ferrari y Leclerc"

Carlos Sainz ha dado otra lección de 'fairplay' a la hora de celebrar la victoria de Charles Leclerc y Ferrari en Italia, ante los tifosi, y después de ganar una dura batalla con los McLaren con la inestimable colaboración del piloto madrileño. Hoy cumplía 30 años y ha salido a pista ultra motivado en su despedida de Monza como piloto de Ferrari. No ha tenido recompensa y ha terminado cuarto, sin podio, pero pese a ello se ha mostrado muy satisfecho al final de la jornada.

"Hoy hemos arriesgado con el equipo, hemos ido a una parada con los dos coches y ha funcionado, que es lo importante", ha resumido Sainz, contento por la afición ferrarista. "Hemos conseguido ganar la carrera delante de todos los tifosi con Charles, ha sido un momento muy bueno para el equipo, porque veníamos de carreras difíciles, con un paquete de mejoras que nos ha ayudado a ganar aquí. Ha sido genial de ver este éxito, que en Monza es siempre muy especial"

El paso adelante de Ferrari en Italia ha dado frutos, pero está por ver si tendrá continuidad: "Habrá que esperar a ver más pistas normales para ver si esta actualización realmente ha cambiado nuestra temporada o si vamos a luchar por las victorias a partir de ahora o si vamos a volver a lo que vimos anteriormente", ha advertido Carlos. "Honestamente, no estoy seguro. Necesitamos más muestras de este nuevo suelo en otras pistas. Las que vienen son muy particulares, como Bakú. Austin es más como una pista de carreras normal y eso nos dirá lo bueno que es el coche".

el único en ir a una parada. Luego se ha demostrado que incluso parando en la 15, como ha hecho Charles, se podía, y he perdido esos 6-7 segundos de carrera que quizás me haya costado un poco de tiempo, pero lo importante es que hemos ganado en el equipo y hay que celebrarlo", ha subrayado.

"Hasta la vuelta 30 no estaba claro si ir a una parada iba a ser viable o no. Al final ha habido un momento de crisis con nuestros neumáticos alrededor de la vuelta 35, donde parecía que iba a ser imposible llegar al final. Luego lo curioso es que el neumático se ha recuperado y hemos conseguido llegar al final. Por alguna razón, Charles y yo pasamos por una fase de neumáticos muy desgastados en el centro. Y luego se recuperaron milagrosamente y eso fue lo que nos permitió llegar hasta el final", ha añadido.

Carlos ha reconocido su contribución a la victoria de Leclerc: "Creo que Piastri ha acabado 2 segundos por detrás de Charles, espero haberle hecho perder por lo menos eso en la vuelta que he hecho lento delante, era consciente e hice todo lo posible para reducir la velocidad cuando eso sucedió. Obviamente, fui un segundo y medio más rápido en esa etapa. Con nuestro coche en Monza, puedes hacer mucho más que eso".

Según Sainz, los "talones de Aquiles de Ferrari eran también eran propiciados porque no teníamos buen coche el domingo y, sin embargo, ahora que lo tenemos, las estrategias parecen mejores. No me canso de repetirlo: es mucho más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche de carreras que cuando no lo tienes".

El español ha cerrado con cierta tristeza su último GP de Italia con Ferrari: "Lo he disfrutado mucho. Es una pena no estar en el podio hoy. Ojalá estuviera allí en el podio con Charles, pero creo que él lo merecía más que nadie hoy".