El Servigroup Peñíscola, a por los cuartos de la Copa del Rey

El Servigroup Peñíscola pone a prueba su flamante trayectoria en la competición en Primera División, en la que es líder en solitario, pero en otra competición distinta a la liga y se desplaza hasta el País Vasco para afrontar este miércoles por la tarde, a las 20.00 horas, la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Lauburu Ke Ibarra. El equipo de Santi Valladares buscará llevarse la victoria del polideportivo de Belabieta para clasificarse para los cuartos y seguir ampliando los números de la que está siendo una gran temporada.

No hay duda de que el Peñíscola parte como claro favorito para llevarse la eliminatoria, a partido único, ya que juega dos categorías por encima del rival y su momento de forma es espléndido. No obstante, en la Copa del Rey no hay partido fácil y no valdrán las relajaciones puesto que en la pista de equipos modestos los partidos pueden complicarse si no se resuelven lo más pronto posible. Ya le costó mucho al Peñíscola superar al Mataró en la ronda anterior , al que ganó por la mínima (1-2).

Su rival

El Ibarra es el único equipo de Segunda B que sigue vivo en el torneo copero y su temporada es más que notable. En liga es tercero de su grupo, a solo tres puntos del líder, y en Copa apeó al Entrerríos Zaragoza de Segunda (6-5) y al Manzanares de Primera (2-1).

Santi Valladares, técnico del Peñíscola, durante un encuentro. / Peñíscola FS

Santi Valladares tendrás las bajas de Víctor Pérez, Rafa López y Carles Saladié (lesionados) y de Lucas Rocha, que está en Brasil solucionando temas de documentación personales.