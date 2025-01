Todos contra Sinner: Entre el territorio pendiente de Alcaraz y la 25ª sinfonía de 'Nole'

Melbourne Park abre como cada año sus puertas para dar la bienvenida al primer gran torneo del año en el mundo del tenis. Las majestuosas pistas del complejo australiano lucen ya su clásico azul brillante a la espera de que inicie una nueva batalla frenética con un claro objetivo; destronar a Jannik Sinner.

El italiano, vigente campeón, es por muchos motivos el gran favorito. Desde el pasado 2 de octubre, el italiano no conoce la derrota y suma ya 17 partidos consecutivos como victoria, todos ellos sobre una pista dura que domina como nadie. Australia y Nueva York cayeron a su favor en 2024, mostrando una superioridad que solo Djokovic y Alcaraz pudieron poner en entredicho en alguna ocasión.

Jannick Sinner venció en la final del Open de Australia 2024 / MAST IRHAM

Precisamente, el murciano y el serbio serán nuevamente los dos grandes aspirantes a levantar el título. Para Alcaraz sería el primero, mientras que para Djokovic, el jugador que más títulos ha alzado en Australia, nada más y nada menos que el undécimo. Solo la hegemonía de Rafa Nadal en Roland Garros, con 14 títulos, puede superar los números de 'Nole' en Melbourne.

ALCARAZ, A POR EL TERRITORIO PENDIENTE

Desde que iniciará su pretemporada a inicios de diciembre, Carlos Alcaraz avisó que su gran objetivo del año era conquistar el único Grand Slam que se le resiste a sus 21 años. Nunca ha sido capaz de superar los cuartos de final en Australia, donde el año pasado cayó ante un gran Alexander Zverev.

De conseguirlo, superaría a Rafa Nadal como el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro grandes torneos del mundo del tenis y dejaría la marca en una edad casi insuperable. Para ello, el murciano ha trabajado duro y ha ido buscando mejoras en su juego.

Cambios en la dinámica de saque, en su raqueta e incluso en su equipo, con la incorporación de Samu López, que ayudará durante el año a Juan Carlos Ferrero. Todo ello en busca de intentar evitar la irregularidad del último tramo de año y empezar la nueva temporada conquistando el gran objetivo.

LA 25ª SINFONÍA DE 'NOLE'

Para llegar hasta el título, Carlitos deberá superar un camino de lo más duro con Novak Djokovic como posible rival en cuartos de final. El serbio partirá como el séptimo cabeza de serie en el torneo, lo que le obligará a tener un camino mucho más complicado de lo habitual. Pese a ello, 'Nole' llega con el claro objetivo de elevar a 25 su número de Grand Slams, alcanzando el número once en tierras australianas.

El serbio mostró en Brisbane que vuelve a estar a un gran nivel y aseguró que tras un año complicado, en el que centró todas sus fuerzas en conseguir el oro olímpico, espera poder gestionar mejor el calendario y poder volver a ser el gran rival a batir en los grandes torneos.

Djokovic busca su título número 11 en Autralia / EFE

Además, Djokovic llega con la gran novedad de Andy Murray en su banquillo, sobre quien ha asegurado que espera que pueda aportarle aire fresco y un plus de motivación. "Conoce el juego de los tenistas más importantes del mundo en este momento porque acaba de retirarse como jugador. Él me motiva, me inspira de verdad para pasar tiempo en la pista. Nos comunicamos mucho, hablamos de muchas cosas diferentes" aseguró Djokovic.

ZVEREV Y MEDVEDEV, DESDE SEGUNDA LÍNEA

No será únicamente una lucha de tres el camino hacía el título y es que, tanto Medvedev como Zverev ya han demostrado en muchas ocasiones que presentan suficientes garantías para entrar en todas las quinielas. Sin ir más lejos, Daniil Medvedev defiende la final del año pasado, que se le escapó cuando ya acariciaba su segundo título de Grand Slam. Otro de los grandes nombres que se ha ganado ya el derecho a ser favorito, aunque no haya podido todavía levantar ninguno de los cuatro 'majors'.

Otro de los grandes nombres que pueden aparecer en escena es el de Taylor Fritz, que aterriza en Melbourne tras ser el gran artífice de la victoria de Estados Unidos en la United Cup. Además, el estadounidense ya sabe lo que es cuajar una gran actuación en un Grand Slam, tras la final conseguida en el último US Open.

LA NUEVA GENERACIÓN IRRUMPE EN MELBOURNE

Otra de las grandes atracciones en Melbourne será ver a tres de las caras de la generación del futuro. Entre ellas, sobre todo la de un Joao Fonseca que ha roto todas las barreras de precocidad y tras cuajar una fase previa en la que ridiculizó a sus rivales, se medirá a Andrey Rublev en primera ronda, en el que será el partido más expectante de todos. Además, el brasileño llega tras campeonar en las Next Gen ATP Finals y en el Challenger de Camberra, con una serie de victorias consecutivas que asciende ya a trece.

Fonseca, pero, no es el único de la nueva generación que está irrumpiendo con fuerza. Junto a él, dos jugadores más por debajo de los 20 años han sido capaces de superar la fase previa y, por lo tanto, meterse en el cuadro final en Melbourne, algo que no pasaba desde 2015. Entre ellos, está Martín Landaluce, el joven español de 19 años que ha superado por primera vez la fase previa de un Grand Slam. Además de ellos, también se ha clasificado Learner Tien, que fue finalista de las Next Gen ATP Finals, perdiendo la final ante el propio Fonseca.

EN BUSCA DEL TRONO DE SINNER

Todos ellos buscarán desde este próximo domingo y hasta el día 26 destronar al número uno mundial, Jannik Sinner, quien deberá además hacer frente de nuevo al juicio público tras su caso por dopaje, que sigue sin cerrarse y sobre el que cada vez más se abre la posibilidad de una sanción. Con caminos lleno de trampas para cada uno, Australia se prepara para una nueva aventura en busca del ansiado trofeo.