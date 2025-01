El Amics, a olvidar el mal trago copero frente al HLA Alicante

En el momento más duro de la temporada, tras caer cruelmente en los cuartos de final de la Copa de España ante el Cartagena, el Amics Castelló busca resarcirse ante el HLA Alicante en el Ciutat Castelló (19.00 horas) en un partido clave para revertir la dinámica.

Los de Frederic Castelló están situados en la 12ª posición de Primera FEB pero las últimas derrotas, varias de ellas en la prórroga o el tramo final, han privado al conjunto castellonense de acercarse a los puestos de promoción. En frente, un Alicante que está sufriendo muchísimo está temporada y está en puestos de descenso, con un balance de tres victorias y doce derrotas, a tres del Amics, que quiere alejarse lo máximo posible de dichos puestos.

El técnico del Amics Castelló, Frederic Castelló, cabizbajo durante el encuentro en Cartagena. / AMICS CASTELLÓ

Las claves

El equipo de la capital de la Plana tendrá que dominar el rebote para desplegar el juego que más le gusta y jugar rápidas transiciones y ataques que le permita llevar el ritmo del partido. Pero en el momento de forma que está el equipo, se necesita más una recuperación anímica: “Lo principal es que nosotros anímicamente nos tenemos que meter en la liga otra vez y una forma de ellas es lo que tú has dicho coger rebote e intentar jugar un poquito más rápido. Estamos intentando correr siempre que podemos y en este partido contra Alicante pues también”, confesaba Frederic a sabiendas de que el rival “está jugando a menos posesiones, lo que elige muy bien, quién se las juega y son un equipo de poco error, de no tantas pérdidas. Si, ellos entiendo que intentarán controlar un poquito más y nosotros llevarlo más un poquito más a nuestro ritmo”.

El técnico del conjunto castellonense cuenta con toda su plantilla a excepción de Guillem Arcos, que ya no estuvo en Cartagena. Al margen del desgaste físico, una de los factores clave será el aspecto anímico después de rozar la clasificación para la Final Four y no lograrlo. Sin tiempo para lamentaciones, llega la primera oportunidad para el Amics, con el objetivo en lo que resta de temporada de seguir un año más en Primera FEB. Un logro nada sencillo en una competición de máxima exigencia y que cada año cuenta con equipos de mayor nivel y presupuesto. A por un triunfo balsámico.