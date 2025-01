El Peñíscola, a ganar al Cartagena y recuperar el liderato

El Servigroup Peñíscola recupera este miércoles por la tarde-noche, a partir de las 20.30 horas en el pabellón Juan Vizcarro, su partido correspondiente a la jornada 4 de liga en Primera División de fútbol sala, que quedó aplazado en su día por la dana que afectó a varios municipios de la Comunitat Valenciana. El conjunto del Baix Maestrat recibe al Jimbee Cartagena en otro partido entre dos rivales de la parte alta de la clasificación (segundo contra sexto), por lo que si ganan los de Santi Valladares, recuperarán el liderato que cedieron el fin de semana en detrimento del Movistar Inter (32 puntos y dos de ventaja respecto a los peñiscolanos).

Después de la sorpresa del sábado, en la que el Burela ganó en Peñíscola por un claro 1-4 y puso fin a la racha de ocho partidos seguidos ganando que acumulaba el equipo del Baix Maestrat, este busca esta tarde reencontrarse con su buen juego contra el Cartagena. Para nada va a ser un partido fácil. El equipo cartaginés es el vigente campeón de liga y tratará de volver a ganar tras dos partidos seguidos sin conseguirlo (empate a tres contra ElPozo Murcia y derrota ante Jaén Paraíso Interior (1-2).

Eso sí, el Jimbee ha cumplido ya su primer objetivo de clasificarse para la Copa de España, pero los pupilos de Duda buscan ahora subir puestos ya de cara al play-off. Son sextos con 24 puntos y, si ganan el choque de hoy, podrían igualar con el Barça (3ª plaza).

Recuperar la imagen

Pero tampoco será sencillo para ellos intentar superar a un Peñíscola que pretende mejorar la imagen de su última actuación porque Valladares habló claro tras la derrota contra Burela: «Si no salimos a competir, cuando te das cuenta ya estás por debajo en el marcador». El técnico espera una reacción, por lo que no dudó en comentar que «nos han demostrado con hechos que si no salimos a jugar somos vulnerables. Hay que salir a los partidos como el Peñíscola que somos. Tenemos una forma de ser y, en el momento que no la tengamos, no somos nosotros».

Peñíscola - Burela. / Eloy Cerdá

Para esta cita el Peñíscola no podrá contar con Lucas Rocha, Saladié y Rafa López.

