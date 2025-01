De Castelló a Australia: El entrenador Santi Escudero, todo un 'trotamundos'

En Melbourne (Australia) se encuentra un entrenador castellonense que lleva varios años dirigiendo equipos y/o enseñando a practicar este deporte. Empezó muy joven en Castellón, salió, después probó fortuna en las antípodas con una pequeña experiencia en China, y ahora vive en Australia. Se llama Santiago Escudero Ariza (Castelló, 13 de agosto de 1980) y como futbolista jugó en equipos como Castellón B, Vinaròs, Borriol y San Pedro, aunque pronto cambió el balón por la pizarra.

Tras abandonar prematuramente la práctica del fútbol, inició su carrera desde la otra vertiente: el banquillo. Empezó durante dos años en el staff técnico del Villarreal C, primero como analista y después como segundo de Salvachúa y Javi Guerra. Luego pasó a la cantera del Real Madrid (Foundation), desempeñando el cargo de Coach Clínics, tanto en Panamá como en Australia (dos años más).

Su siguiente paso fue ser segundo entrenador en el South Melbourne FC, de la segunda división de Australia; tras lo que regresó a España para formar parte del cuerpo técnico de Las Rozas, de nuevo con Salvachúa. Un año después regresó a tierras australianas para abrir la Academia del Villarreal, en Melbourne, ejerciendo como director deportivo.

Ya instalado allí, y con motivo del Mundial Femenino en Australia, los clubes de la A-League Women’s (primera división australiana femenina) buscaban entrenadores con más experiencia en el extranjero y nuevas ideas, así que firmó por el Melbourne Victory, como miembro del staff del primer equipo, dirigido por Jeff Hopkins, toda una leyenda allí.

Santi Escudero dando órdenes a su equipo. / JUAN FRANCISCO ROCA

De Australia a China

Su siguiente destino fue el CPK Macao, ubicado en una región autónoma de la costa sur de China continental, donde ejerció como primer entrenador del equipo masculino para competir en la AFC Cup de Asia, equivalente a la fase de grupos de la Champions League de Europa. Y en la actualidad acaba de firmar contrato por tres temporadas en Australia para la Federación de Fútbol del estado de Victoria, como primer entrenador del equipo femenino que compite en la considerada segunda división, la NPL Women’s.

Escudero valora su experiencia, tanto en Australia como en China, como «positiva y enriquecedora». Es más, las etapas vividas le enriquecen y por eso el entrenador recuerda que dejó España hace casi cuatro años «y lo volvería a hacer», reconociendo que «es algo gratificante lo que te ofrece el fútbol» cuando inicias una aventura así. A nivel personal reconoce que conocer y diferentes culturas «aporta mucho al crecimiento a nivel personal».

Al mismo tiempo, el técnico castellonense reflexiona y no duda en confesar que «en España nada es fácil en el mundo del fútbol, pero el día a día está en tu zona de confort. Sin embargo, cuando empiezas en el extranjero ese plus hace que todo sea algo más difícil por muy bueno que seas en tu trabajo. Has de convencer y mostrar cada día que aportas mejoras y métodos diferentes hasta que te ganas el respeto y la credibilidad a nivel laboral».

Su etapa en el CPK Macao fue uno de sus retos más difíciles. «Dirigir un equipo en la AFC Cup fue un salto importante en mi carrera a nivel de competición internacional como entrenador», reconoce. Fue la etapa de la que está más agradecido y en la que pudo comprobar que, a pesar de la exigencia de la competición, «logré un buen rendimiento a nivel deportivo y gestión de vestuario».

Santi Escudero durante un partido. / JUAN FRANCISCO ROCA

El fútbol femenino

A consecuencia de la World Cup Women’s le surgió la opción de empezar a entrenar en el fútbol femenino en el Melbourne Victory FC. «El salto a estar involucrado en el primer equipo surgió en un corto periodo de tiempo. Fue un aprendizaje del fútbol femenino y una oportunidad para aplicar mi visión de trabajo», cuenta. De ahí surgió la opción de entrenar para la Federación de Victoria en el equipo femenino, compitiendo en la NPL Women’s.

Es un proyecto de formación y desarrollo de jóvenes jugadoras con proyección para jugar en las Matildas, como se conoce a la selección absoluta femenina de Australia). «Es reconfortante que el trabajo del día a día liderando la selección española femenina me brinde la oportunidad, como el pasado mes de diciembre, de formar parte del cuerpo técnico en la última convocatoria de la selección nacional U17», finaliza el técnico de Castelló.

Sin lugar a dudas, Santi Escuder es todo un trotamundos del fútbol que, después de adquirir experiencia en distintos países y equipos, se ha instalado ahora en Melbourne, donde empieza a hacerse un nombre en el mundo del fútbol femenino australiano.