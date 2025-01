El resumen de la jornada del domingo en Tercera, Lliga Comunitat y juveniles

Como bien dice el refranero español, no hay peor cuña que la de la misma madera. El Castellón B perdió ante el Atlético Saguntino en El Fornás (3-1) y los tres goles de la escuadra de Sagunto la firmaron ex del filial albinegro. Así de caprichoso es este deporte. El Villarreal C, por su parte sufrió, pero derrotó al Castellonense.

Los orelluts empezaron el partido perdieron porque al minuto de comenzar el duelo los locales se adelantaron en el marcador por mediación del lateral Albert Núñez. Superada la media hora de juego el mediocentro Mauri Rivera amplió la renta rojilla. Con el 2-0 se llegó al descaso. En la segunda parte, tras lograr recortar la diferencia por mediación de Carlos Segura, un minuto después de nuevo Albert Núñez sentenció.

Villarreal C-Castellonene. 2-2

Al Villarreal C le empataron el marcador en el minuto 96. El filial se adelantó dos veces con goles de Mario Linares y Fofana, pero el Castellonense le igualó.

Lliga Comunitat

El Burriana le quitó el liderato al Onda y se lo entregó al Recambios Colón. Un gran partido de equipos históricos en el Joan B. Planelles. Buen partido el completado por los celestes de Óscar Calleja. El vallero Vicent Marco adelantó a los burrianenses en el marcador. Joshua Veloz, de penalti firmó el empate, y en la segunda parte Izán estableció el 2-1 definitivo.

Ribarroja-L’Alcora (0-1): Un solitario gol de Óscar Piñón le permitió al conjunto azulejero arrancar la victoria del campo del Ribarroja y con ello escalar hasta la cuarta plaza de la tabla.

Manises-Almazora (3-0): Los blanquinegros encajaron la segunda derrota consecutiva. Iker Peiró abrió el marcador en el minuto 36 y después no se volvió a alterar hasta la recta final. Álex Pastor firmó el segundo tanto en el minuto 79 y en el descuento (94’) Diego Nohales hizo el 3-0.

Acero-Nou Jove (1-1): Trabajado punto el que arrancó el Nou Jove de El Fornás. Estuvo a punto de sumar la victoria, pero el conjunto porteño le igualó el marcador en la recta final, en el minuto 82, cuando Román Demochkin firmó las tablas. Poco antes, en el minuto 77, el experimentado David Catalá había adelantado al conjunto castellonense, para arrancar un buen punto lejos de casa.

Odisea-Alqueries (2-3): Partido emocionante, con novedades en el marcador, y al final triunfo para los alquerienses de Sergio Catalán. Los gualdiazules cobraron ventaja (0-2) con tantos de Iván Fandos y Sergio Vargas, pero antes del descanso los locales pusieron las tablas (2-2), con dianas para Said y Jacobo González. Mediado el segundo tiempo (min. 70) Luis Ferney puso el 2-3.

Jim se despide del juvenil con empate

El Castellón, que en las últimas jornadas había sido un coladero, pagó cara su inoperancia en su propia área y acabó perdiendo dos puntos, después de tener el encuentro encarrilado por 0-3 por 2-4. Al final 4-4 en el que fue el último partido de Alejandro Jiménez como entrenador del Castellón. Hace las maletas para irse a entrenar a Malasia, en concreto al Johor FC sub-18. Ahora Jordi Ibáñez tomará las riendas, de forma interina, acompañado por Carles Salvador.

Los albinegros encarrilaron el partido a los cinco minutos al transformar Josep Díaz un penalti. Los murcianos pudieron empatar en el minuto 15 con un penalti lanzado por Pablo Reyes que logró parar Jorge Valverde. Fue clave. Los siguientes arreones del Castellón le llevaron a encarrilar el marcador en dos minutos: Rafi Beltrán y Lucca Zamudio .

En el arranque del segundo tiempo todo se complicó. Pablo Reyes (min. 48) y Hugo Rodríguez (min. 51) pusieron un inquietante 2-3. El gol de Dennis Almiñana parecia dejar sentenciado el duelo con el 2-4, pero los locales no desfallecieron y en los minutos 88 y 94 pusieron el definitivo 4-4.