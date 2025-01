La gesta de Samuel Aded: Del Grau a València a pie por la costa

¿Se imaginan ir corriendo desde el Grau de Castellón a Valencia por la costa? Simplemente de pensarlo puede generar cansancio o sorpresa en el lector. Esta es la hazaña de 86 kilómetros que completó Samuel Aded en 11 horas y dos minutos, un runner apasionado que colabora con la Asociación Cazarettos para personas con discapacidad que hacen deporte.

Una idea que surgió cuando acudió como voluntario a Valencia tras la catástrofe de la dana. Samuel estuvo presente en Paiporta y Catarroja, donde tiene amigos y la experiencia le generó un impacto emocional. Por ello quiso hacer algo especial por los damnificados y también por su hijo: «Padece un tipo de asperger y también lo hice por el. Quería hacer algo grande y pensé: «por qué no ir corriendo desde el Grau hasta Valencia?.

Samuel Aded, en su llegada a Valencia. / SAMUEL ADED

Emoción y momento crítico

Una larga travesía por el litoral, que tuvo sus momentos complicados, pero al llegar al Mirador del Port de Valencia no pudo evitar emocionarse: «Lo he conseguido, no quiero llorar. Estoy muy satisfecho porque fue duro, pero tengo una sensación indescriptible cumplir con el objetivo».

Pese a que Samu es un asiduo en carreras de una brutal exigencia como la CSP, esta ruta le llevó al límite: «No tiene nada que ver en montaña que en asfalto. Los músculos sufrieron mucho y me pedían parar, pero fui fuerte».

Concretamente, fue en Puzol cuando tuvo la tentación de decir basta y finalizar su aventura: «Lo pasé muy mal pero dije: «si estoy aquí es para terminar el reto».

Así fue la ruta

Una ruta que Samuel se aprendió prácticamente de memoria con la dificultad que conlleva ir por la costa de los siguientes municipios: Grao de Castellón, Almazora, BurrianaNulesMoncofaChilchesAlmenara, Sagunto, Puzol, el Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Alboraya... y el puerto de Vaèencia.

Anécdota en el tren

Pero aquí no acabó la aventura, ya que tuvo que ir al tren del Cabanyal para volver a Castellón... y regresar corriendo al Grao: «Fue el colmo porque hubo una avería y entró muchísima gente al tren. Me tocó estar de pie hasta Burriana y la gente me miraba y alucinaba. Al llegar a casa, por fin, sentí una increíble satisfacción». Y así fue la gran aventura de Samuel Aded.