El resumen | El Castellón B se estrella contra un Torrellano que fue al Marquina a no perder (1-1)

El Castellón B no pasó del empate (1-1) ante un Torrellano con entrenador nuevo y planteamiento para no salir de derrotado del Javier Marquina. Mal partido y complicaciones de la escuadra de Pablo Hernández en la segunda parte. El partido no respondió a las expectativas, quizá justificado todo por la gran cantidad de bajas en el filial albinegro, que volvió a tener que alinear de inicio al portero juvenil Emilio González.

El conjunto orellut golpeó primero con un penalti sobre Izan Llinarea que Carlos Segura supo transformar en el 1-0 en el minuto 44. El filial estaba jugando con 10 desde el minuto 33 por la roja que vio el central Pol Pla. En la segunda parte en un estrepitoso error de toda la defensa Raúl Ruiz puso el 1-1 final, en el minuto 57.

El capitán del Castellón, Rubén Murcia, intenta sortear a dos futbolistas del Torrellano. / Juan Francisco Roca

Por su parte, el Villarreal C cantó triunfo en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig tras derrotar al Jove Español (0-3). Goles que llegaron todos en la segunda parte que fue cuando el equipo de David Albelda pudo plasmar su superioridad en el marcador. A los tres minutos de la reanudación Fogana adelantó a los amarillos, y en el 51 el extremo valenciano Toni Tamarit estableció el 0-2, y en la recta final Unax del Cura puso la sentencia.

Resto de la jornada

A las 11.45 el Roda jugará en el campo municipal L’Almenà del Castellonense, mientras que el Vall de Uxó recibirá al Benidorm en el José Mangriñán a partir de las 16.30 horas. Y finalmente, el Soneja recibirá al Atlético Saguntino en El Arco, a partir de las 17.00 horas.