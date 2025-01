El resumen | El Soneja se alza con un trabajado punto ante el Atlético Saguntino en El Arco (0-0)

El Soneja fue el único representante provincial que consiguió sumar algún punto este domingo. Los del Alto Palancia plantaron cara al potente Atlético Saguntino y empataron sin goles en El Arco. Puntuar es siempre importante cuando no se puede ganar. Tuvieron sus ocasiones los muchachos de Luis Navarro, pero el 0-0 no se alteró en los casi 100 minutos que duró el encuentro.

El Roda vio truncada su racha de ocho partidos sin perder en su visita al campo del Castellonense. Por la mínima (1-0) cayeron los vila-realenses. El único gol del encuentro lo anotó en el minuto 73 el experimentado central Carlos Badal. El equipo de Miguel Ángel Muñoz acabó el partido con diez futbolistas porque en el minuto 80 el extremo Iván Agudo vio la segunda cartulina amarilla. Los gualdinegros, con 0-0 tuvieron tres buenas ocasiones para marcar.

Y tercera derrota consecutiva para el Vall de Uxó, que también suma cinco jornadas seguidas sin saborear una victoria. En esta ocasión los valleros sucumbieron en casa (0-1) frente a un Bernidorm que quiso y pudo vivir de la renta conseguida en el minuto 27 cuando Yaroslav Boyko anotó el 0-1 que campeó en el marcador final del José Mangriñán.

Próxima jornada

El sábado, 1 de febrero, a las 16.00 horas arrancarán dos encuentros. En el Javier Marquina el Castellón B recibirá al Utiel con la obligación de ganar para no descolgarse. A la misma hora el Vall de Uxó visitará al Levante B, en la Ciudad Deportiva de Bunyol. El domingo, día 2, a las 11.30 horas el Soneja jugará en el campo del Torrellano, y a las 12.00 horas el Villarreal C recibirá al Atzeneta y el líder Roda al Jove Español.