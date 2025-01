Tebas desdice a Balde y apunta que "a Layhoon se le grita 'china' y no se montan los líos que con otros"

Javier Tebas compareció esta mañana en la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio de la comisión de Igualdad del Congreso para hablar de varios casos que se han producido en los estadios de Primera División relativos a episodios racistas y de violencia. El dirigente reclamó competencias sancionadoras para hacer frente a las acciones de odio en el fútbol y explicó que LaLiga ya ha interpuesto más de 40 denuncias en el ámbito penal y ha denunciado más de 560 cánticos intolerantes desde 2013.

El máximo mandatario de la patronal comenzó advirtiendo que “empezamos hace 11 años erradicando los cánticos orales colectivos, que eran xenófobos, racistas y homófobos. Se nos acusó de que queríamos convertir el fútbol en una ópera, pero hemos conseguido erradicarlos”. “No tenemos competencia sancionadora, que es algo que reclamamos, pero desde 2013 hemos denunciado 560 cánticos coreados con discurso de odio. Necesitamos más competencias. Ahora dependemos de la RFEF. Aunque los sancionados vayan a ser los propios clubes, hemos demostrado, con cuestiones como el límite financiero, que somos capaces de regularse”, añadió posteriormente.

Siguió hablando de los recursos que tiene para luchar contra estos episodios: "Tenemos cámaras de alta generación que nos permiten identificar a las personas, pero no es fácil que los clubes puedan tener ahora mismo acceso a las mismas. Dependen de la Policía y eso dificulta su acción. Hemos intentado poner el acceso biométrico, con huella dactilar e identificación, pero iba contra el reglamento europeo en materia de protección de datos. Sin embargo, estamos intentando una modificación con Interior". Y denunció encontrarse con "un problema de competencias judiciales. Así, por ejemplo, mientras que hemos conseguido dos sentencias condenatorias por el caso Vinicius, en Valencia y Mallorca, todavía estamos esperando una resolución de lo vivido por Iñaki Williams en Cornellá de hace cinco años".

Ilegalizar el Frente Atlético y el Frente Bokerón

Tebas además reveló la propuesta de ilegalizar los dos grupos más peligrosos actualmente en el fútbol español: el Frente Atlético y el Frente Bokerón. "Hemos presentado a la Fiscalía y esta lo ha entendido con buen criterio la causa de disolución e ilegalización del Frente Atlético. Asimismo, hemos dado instrucciones esta semana para que se siga el mismo camino con el Frente Bokerón, del Málaga, que ha protagonizado incidentes graves en los últimos tiempos", concluyó.

El presidente de la patronal futbolística advirtió que “hay conductas que pueden ser con calidad de odio. Gritos como ‘maricón’, ‘negro de mierda’, ‘mono’, o 'chino de mierda' que, por cierto, a la presidenta del Valencia se le grita 'china' y nadie dice nada de que eso sea un grito racista. Intentamos defenderla, pero no se montan los líos que se montan con otros. Quería acordarme de Layhoon en estos momentos".

El 'caso Balde' en Getafe

Y también habló del caso de los insultos racistas que denunció el azulgrana Alejandro Balde en Getafe. "El tema de Balde es un tema que escuchó solo Balde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces en las cuestiones hay... porque para eso están los directores de partido, hay más gente. Se vio si continuaba o no y parece ser que no continuaron. Pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay", apuntó Tebas al respecto.

Precisamente mientras se producía esta intervención, Alejandro Balde volvía a hablar del tema en la previa del partido que jugará el Barcelona ante el Atalanta en Champions. "Fue una situación complicada, recibí varios insultos. Porque 3 o 4 personas te insulten no hay que generalizar a todo el fútbol español, pero creo que actué bien al informar. A mí que me llamen 'negro de...' No me importa. Soy negro y estoy orgulloso de ello. Me sorprende, porque el Getafe tiene un capitán negro", declaró el lateral. Además, aclaró cómo está el tema de los gritos xenófobos contra Lamine Yamal en el Bernabéu: "Han sido identificados cuatro aficionados, expulsados del Real Madrid y estamos ante unas diligencias previas para que sean condenados".

Incluso hizo un comentario elogiando a Arabua Saudí, donde se ha jugado recientemente la Supercopa de España: "Cuando he ido a Arabia Saudí, me he reunido siempre con mujeres. Hasta 30, y con un séquito de hombres trabajando para ellas". Y sobre la concentración de grandes eventos de otros deportes en el país del Golfo Pérsico, como el boxeo, añadió: "Yo no diferencio Las Vegas de Riad".