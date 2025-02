La RFEF defiende a los árbitros y Tebas se enfrenta a Florentino: "No están para dar lecciones de sistemas corruptos"

El duro comunicado del Real Madrid contra la actuación arbitral del partido contra el Espanyol, a través del que denunció "manipulación" y "adulteración" de LaLiga, ha sido respondido por el propio presidente de la patronal, Javier Tebas, y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una de las destinatarias de la misiva y de la que depende el colectivo arbitral. Todo ello, mientras el club blanco ha continuado difundiendo a través de sus canales oficiales documentos como un vídeo titulado como "escándalo mundial" en relación a lo sucedido en el RCDE Stadium el pasado sábado, cuando el conjunto blanco cayó por un gol de Romero, autor de una entrada muy dura sobre Mbappé.

Tebas critica la tardía personación del Real Madrid en el caso Negreira

"No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español", escribió Javier Tebas, presidente de LaLiga, en su cuenta oficial en 'X'. A lo que se refiere el directivo es a la diferente organización que existe en otras competiciones donde el colectivo arbitral no depende de las federaciones.

"Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones. ¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF?", critica Tebas, quien fue nombrado vicepresidente del órgano federativo tras las elecciones que se produjeron en diciembre. Un cierre de filas que va en contra del conflicto abierto que existía entre el mandatario de LaLiga y Rubiales, al que estos días se juzga por el beso no consentido a Jenni Hermoso.

"Y ojo, el 'caso Negreira' ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué?", se pregunta Tebas. La actitud de la entidad de Chamartín ha sido mucho más beligerante tras lo sucedido en el RCDE Stadium que en su reacción tras la investigación que el FC Barcelona habría hecho entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. "Por cierto, en lo que respecta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución", cerró Tebas en su posicionamiento, claramente dirigido a Florentino Pérez, presidente del club blanco con el que mantiene una guerra abierta desde hace años.

El Real Madrid marca distancia con la RFEF de Louzán

Precisamente, Rafael Louzán, elegido el pasado 16 de diciembre como nuevo presidente de la RFEF, hizo la semana unas declaraciones sobre la relación entre ambas partes. El gallego, que esta semana afronta una vista en el Supremo contra su sentencia por prevaricación, ve complicado encontrar la "paz" entre Florentino y Javier Tebas. "Alguien me ha preguntado y he dicho que por qué no, pero veo que va a ser muy complicado. Hay retos difíciles y este es todavía más, no es fácil eso", aseguró, a la vez que hizo una declaración sobre la supuesta relación del Real Madrid con los colegiados. "Florentino me dijo tenéis que resolver lo de los árbitros, el Real Madrid ha perdido títulos por ellos", dijo el máximo dirigente federativo.

Lo que la entidad que preside Florentino Pérez ha hecho con su denuncia de la actuación de Muñiz Ruiz (árbitro principal) e Iglesias Villanueva (VAR) es marcar las distancias con la RFEF, que esta noche emitía su propio comunicado como respuesta a la denuncia del Real Madrid. "Lamentamos profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones que cuestionan la honorabilidad de los estamentos arbitrales y el funcionamiento de la competición en su conjunto. Entendemos que, en el desarrollo del fútbol profesional, puedan existir discrepancias sobre determinadas decisiones, pero confiamos en que todas las partes actúen con la responsabilidad y el respeto que exige el máximo nivel de nuestro deporte", apunta la Federación.

"En este sentido, queremos trasladar nuestro más absoluto respeto y consideración a todos nuestros árbitros y árbitras, quienes desempeñan su labor con profesionalidad, rigor y bajo una constante evaluación. La tarea arbitral, por su propia naturaleza, está sujeta a la revisión y al análisis, pero ello no puede derivar en señalamientos generalizados que pongan en duda su integridad, pues ello no solo afecta a los propios colegiados, sino que erosiona la credibilidad del fútbol en su conjunto", añade el comunicado.

Por el momento, de acuerdo a las informaciones de diferentes medios, el Comité Técnico de Árbitros que preside el excolegiado Medina Cantalejo ha dado descanso -lo que se conoce comúnmente como 'neverazo'- para el internacional Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva. No es la primera vez que esto sucede y la designación de los partidos de Copa de los que habría sido retirados no era oficial. "Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la mejora constante de nuestras competiciones, y confiamos en que la colaboración de los clubes, con espíritu constructivo y dentro del marco normativo, contribuirá a seguir fortaleciendo el fútbol español", cierra el comunicado de la RFEF, en el que no se menciona al Real Madrid en ningún momento.