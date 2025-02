Mediterranean Epic MTB, un referent internacional del ciclisme de muntanya

La Mediterranean Epic MTB aferma a la província de Castelló com a referent internacional del ciclisme de muntanya. El pati del Espai Cultural Obert – ECO Les Aules de la Diputació de Castelló ha acollit este dimarts la presentació de l'octava edició de la Mediterranean Epic MTB, la segona millor carrera del món de bicicleta de muntanya per etapes, que congregarà del 6 al 9 de febrer a 700 participants de 32 nacionalitats. Un esdeveniment que potencia la imatge de la província de Castelló com a destí ideal per a gaudir de l'esport a l'aire lliure, i sobretot, del ciclisme de muntanya, els 365 dies de l'any.

Així ho ha assegurat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, qui ha posat en valor “el potencial de la nostra terra que oferix unes característiques idònies i excepcionals per a gaudir d'una prova dura, però molt prestigiosa dins del calendari de carreres de ciclisme de muntanya”. “L'elecció d'equips d'elit per a entrenar en la nostra terra és una prova de la qualitat dels nostres escenaris i del nostre lideratge en este esport, consolidant-se com un autèntic paradís esportiu a nivell internacional”, ha expressat la dirigent provincial.

I és que, la Mediterranean Epic MTB compta amb la prestigiosa categoria Hors Catégorie de l'UCI (Unió Ciclista Internacional), un reconeixement que només ostenten tres proves en el món. “Ens ompli d'orgull que una de les tres proves amb este distintiu siga la Mediterranean Epic MTB, una prova espectacular que va més enllà d'una competició, és una celebració de la unió entre esport, naturalesa i cultura en el cor de la nostra mar Mediterrània”, ha destacat la dirigent provincial.

El nivell organitzatiu

En este sentit, Marta Barrachina ha posat en valor l'èxit organitzatiu d'esta prova esportiva per a aconseguir portar a Castelló als millors ciclistes del panorama nacional i internacional i convertir a la província en l'epicentre del ciclisme de muntanya. “La prova que se celebra esta setmana, des del dijous 6 fins al diumenge 9 de febrer, convertirà a Castelló en l'epicentre del mountain bike, amb una competició que continua creixent en prestigi i projecció internacional”, ha indicat Marta Barrachina.

Marta Barrachina, a la presentación de la Mediterranean Epic. / Mediterráneo

En esta edició, la Mediterranean Epic MTB comptarà amb 700 participants de 32 països. “En la seua estada de quatre dies, esportistes vinguts de tot el món gaudiran dels atractius de la nostra província”, ha assenyalat la dirigent provincial, qui ha posat en valor el vessant econòmic de la prova. “Enfront dels 110.000 euros que destinem a esta gran prova, el retorn que rebem és de 950.000 euros, per la qual cosa esta competició no sols és esport, també és promoció i inversió”.

Pel que fa al recorregut de la prova, durant quatre etapes, els corredors recorreran 230 quilòmetres. Orpesa acollirà l'eixida i meta de la carrera, però en el seu recorregut la competició travessarà la ciutat de Castelló, així com municipis com Cabanes, Benlloc, Borriol i Sant Joan de Moró.

“Des de la Diputació de Castelló continuem apostant per l'esport com a motor de desenrotllament a través de la nostra marca Castelló Escenari Esportiu, que impulsa esdeveniments de primer nivell i projecta la nostra província al món”, ha destacat la màxima representant de la institució provincial.

En esta línia, “la Mediterranean Epic MTB se suma a la nostra estratègia de cicloturisme amb Castelló Cycling, una iniciativa en la qual hem invertit 2,7 milions d'euros per a millorar camins, senderes i pistes, a més d'instal·lar estacions BikeTools i senyalització intel·ligent”.

“Esta província és una oportunitat i la Mediterranean Epic és una excel·lent plataforma per a aconseguir potenciar la nostra marca Castelló Escenari Esportiu”. Per este motiu, “estem decidits a continuar donant suport a este esdeveniment, reafirmant el nostre compromís amb l'esport i amb iniciatives que generen turisme, dinamització econòmica i promoció del territori”, ha apuntat la presidenta de la Diputació de Castelló.