Los motivos por los que el Real Madrid no ha hecho fichajes en el mercado de invierno

El mercado de fichajes que cerró este lunes a medianoche no ha dejado ninguna novedad en el Real Madrid. Por más que Carlo Ancelotti ha insistido en la necesidad de fichar un central, algo que ya advirtió el pasado verano señalando al internacional español Aymeric Laporte como uno de sus preferidos, el club no ha movido ficha sobre ese tema.

Alexander-Arnold, en verano

José Ángel Sánchez, director general del club, solo ha realizado una llamada a los agentes de Trent Alexander-Arnold, el lateral del Liverpool, con el que los blancos ya han llegado a acuerdo para que el próximo verano desembarque en el Real Madrid libre. Sánchez sondeó la posibilidad de adelantar la llegada del futbolista inglés a este mes de enero, pero el Liverpool no le abre la puerta ni siquiera poniendo dinero en la mesa. Ese ha sido el único movimiento que ha realizado el Real Madrid, que pese a estar peinando el mercado en busca de un central, no ha realizado ninguna oferta ni ha abierto negociaciones con ningún defensa para reforzar al equipo en este mercado de enero.

Florentino Pérez mantiene la política de austeridad que puede acabar en ‘austericidio’ en un Real Madrid que ha perdido la fiabilidad defensiva a medida que iban cayendo lesionados sus jugadores. Carletto ha conseguido armonizar en ataque a Vinicius, Rodrygo y Bellingham con la irrupción de Mbappé. Pero atrás el equipo es muy vulnerable, lo que provocó las derrotas en Liverpool, Lille, ante el Milan, en San Mamés, las dos goleadas con el Barça o la última derrota en Cornellà.

A Manchester, en cuadro

Ancelotti tendrá que volver a obrar un nuevo milagro con lo que tiene en defensa. Porque con la baja de Antonio Rüdiger, el único central de la plantilla que no había caído todavía lesionado, el Real Madrid se va a presentar en Manchester a medirse al City con una defensa parcheada. Sobre todo en el eje de la zaga donde los tres centrales disponibles serán David Alaba, que lleva un año en el dique seco y aún no ha jugado de titular ningún partido, un Tchouameni que no termina de adaptarse a la posición, y el canterano Raúl Asencio, a quien el italiano no termina de darle más minutos y responsabilidad por su falta de experiencia. Además, en el carril derecho estará un Lucas Vázquez que vuelve tras recuperarse de unas molestias y que está sufriendo cuando se enfrenta a extremos verticales.

El pasado verano los blancos tenían apalabrado el fichaje del central francés Lenny Yoro, pero se metió por medio el Manchester United inflando el precio de la operación y el jugador terminó en Old Trafford. Carletto insistió tras las lesiones de Militao y Carvajal en la necesidad de reforzar la zaga, porque a ellos se sumaba la baja de David Alaba, que ha empezado a jugar algunos minutos en este mes de enero. El club desoyó esas peticiones y el italiano tuvo que retorcer su pizarra para blindar al equipo retrasando a Valverde al lateral en la situación de extrema necesidad que vivió en la visita a Liverpool en Champions. Este año no ha tenido que bajar a Camavinga al lateral zurdo, donde Fran García y Mendy alternan con buen resultado.

El problema es que en el mediocampo no ha llegado ningún relevo para Kroos y Valverde se reparte con Tchouameni las tareas defensivas en la medular. Así que cuando uno de los dos es ‘rebajado’ a la defensa, sufre el mediocampo. De ahí que Ancelotti haya echado mano de un Ceballos que ha vuelto a ganar protagonismo. La rumorología ha colocado a muchos jugadores en la órbita del Real Madrid, desde el brasileño Vitor Reis, que ha terminado en el City, hasta el alemán Jonathan Tah, del Leverkusen de Xabi Alonso, que acaba contrato el verano que viene. Quien no vestirá de blanco seguro es Alphonso Davies, el lateral canadiense del Bayern que finalmente ha renovado con los muniqueses.

Ahora solo resta saber si Ancelotti será capaz de tapar todas las vías de agua que tiene en defensa para poder meterse en las rondas finales de la Champions y aguantar el pulso en Liga con el Atlético de Simeone y con el Barça de Flick. Desoídas sus peticiones, Carletto mandó un mensaje al club hace unas semanas al advertir que “la fecha de mi salida del Real Madrid no la voy a decidir yo nunca”. De momento tiene contrato hasta junio de 2026, pero no parece que en el club estén por la labor de ayudarle a cumplirlo. Si no, no le dejarían ir al Etihad con una defensa formada por un extremo reconvertido a lateral y actuando de centrales tres jugadores que no estaban en su lista de zagueros al empezar la temporada.