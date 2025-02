Excepcional estreno de la Mediterranean Epic 2025 en Orpesa

La etapa 1de la Mediterranean Epic de ciclismo de montaña era uno de los grandes alicientes de esta edición. Por primera vez, su contrarreloj individual contaba con salida y llegada al mar Mediterráneo. El punto de partida era la Torre del Rey y sus espectaculares vistas en Oropesa del Mar, con la meta situada a unos kilómetros pero también en primera línea de mar.

Por delante, más de 28 kilómetros con terreno para todos los gustos. Llano, subidas, descensos, pistas, asfalto, senderos… un recorrido variado y completo en el que todos los participantes (700 contando a los participantes en formato Weekend) iban a encontrar zonas donde disfrutar. Un día radiante y las espectaculares imágenes que han acompañado la retransmisión en directo de la prueba han completado un jornada perfecta de MTB.

Como ya es habitual, la Mediterranean Epic ha arrancado con un excepcional nivel competitivo. En la prueba femenina dos equipos partían con muchas opciones de hacerse con el liderato. Por un lado, el Buff Megamo, con la defensora del título de 2024, la neerlandesa Rosa van Doorn, al frente. Por otro lado, el Cannondale ISB Sport, con la colombiana Mónica Calderón como principal baza. Desde los primeros parciales se ha visto que Van Doorn, actual campeona de Europa, volaba sobre el recorrido de esta crontrareloj, marcando los mejores tiempos con una ventaja considerable. Iba a ser la tónica de toda la etapa y la de Buff-Megamo llegaba a meta parando el crono en 1:08:09. Eso suponía 1:25 sobre su compañera de equipo, la suiza Janina Wust, y 2:07 sobre Mónica Calderón. De esta forma, Rosa van Doorn empieza la Mediterranean Epic by SCOTT 2025 como acabó la anterior, con el maillot de líder en su posesión.

Meritxell Figueras, la mejor española (8ª)

“Ha sido una crontrareloj divertida, me ha gustado más que la del año pasado. Soy neerlandesa y la parte llana el final quizás me haya ayudado. Me he encontrado muy bien y estoy muy contenta por la victoria. Esta noche miraremos si podemos hacer táctica para mañana viendo que Wust es segunda”, explicaba en meta.

En la categoría masculina se ha vivido un intenso duelo entre los dos grandes favoritos a la victoria. El defensor del título de 2024, el belga Wout Alleman, y el alemán Andreas Seewald, vencedor de varias etapas en anteriores ediciones. La igualdad era tan grande que antes de la principal subida solo 1 segundo les separaba. Sin embargo, Alleman ha sabido arriesgar en la bajada principal del recorrido y volar en el llano final para acabar siendo el más rápido. Como en el caso de Rosa van Doorn, Wout Alleman también ganó en 2024 la carrera y ahora, con esta victoria, ha dado el doblete al Buff Megamo, líder en ambas categorías. Eso sí, Seewald se ha quedado a solo 11 segundos y todo está abierto de cara a las próximas etapas. El noruego Eskil Evensen-lie ha sido la gran sorpresa del día logrando el tercer mejor tiempo. Por parte española el mejor ha sido Pablo Rodríguez, en la 8ª plaza.

Este viernes la Mediterranean Epic pone rumbo a Castelló para afrontar una intensa etapa de 58 km y 1.800 metros de desnivel positivo. Será el primer día en que se ponga a prueba las fuerzas de los líderes de la carrera. La etapa se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de Mediterranean Epic a partir de las 8:45.