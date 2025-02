Wout Alleman y Rosa van Doorn repiten victoria y son más líderes de la Mediterranean Epic by SCOTT

La segunda etapa de la Mediterranean Epic by SCOTT trasladó su salida a la ciudad de Castellón de Plana, una sede ya habitual de la carrera y que suponía la primera etapa en línea tras la contrarreloj que abrió la competición el día anterior. El recorrido, de 62 km y con 1.800 metros de desnivel positivo, iba a ser una constante sucesión de senderos que configuraban un trazado en el que no había descanso.

En categoría masculina las diferencias entre los mejores eran mínimas. Wout Alleman partía con el maillot de líder el día de su cumpleaños y con un potente equipo Buff Megamo para respaldarlo. Sin embargo, el belga se valía por si solo para marcar un intenso ritmo que seleccionaba la carrera desde la primera subida. La colocación era clave en esta primera parte de la jornada y Alleman conocía a la perfección lo que tenía por delante, dado que ene 2024 ya ganó esta misma etapa.

Imagen de un corredor durente la prueba de este viernes / EPIC

Se formó un grupo numeroso que rodaba estirado por los senderos de Castellón de la Plana. Un grupo que tenía a todos los favoritos y en el que estaba el corredor de XCO Charlie Aldridge. El británico era la gran incógnita del día. Un corredor joven que se enfrenta a su primera carrera por etapas. Pero poco tardó en despejar las dudas y fue el mismo quien, gracias a sus cualidades técnicas, seleccionaba ese grupo de cabeza en uno de los descensos más técnicos del día. Solo 6 bikers se mantenían al frente de la competición y encaraban la última subida con opciones de ganar.

Era el propio Aldridge quien atacaba en el tramo final de esa subida para situarse al frente en la bajada decisiva del día. A su rueda solo aguantaban Alleman y el polaco Lukasik. Así se formaba el grupo que se iba a jugar la victoria de etapa. Los tres llegaban juntos a los metros finales y, aunque Aldridge parecía el más explosivo, era Alleman quien llegaba con más fuerza a los metros finales y se imponía en el sprint, ganando su segunda etapa y consolidando su maillot de líder. La gran actuación de Aldridge le permite pasar a la 2ª posición de la general y los 5 mejores de la clasificación están separados por menos de un minuto. Todo sigue muy abierto.

Wout Alleman, satisfecho

"Hay sido un día de ir al máximo subido y muy rápido bajando. Sabía que tenía que intentar algo en la última subida, pero Aldridge también lo intentó. Hoy me he sentido muy fuerte. Se que los próximos días son más físicos y me van muy bien. Ahora soy el líder y son los demás los que deben atacar" ha explicado Wout Alleman.

En categoría femenina, Rosa van Doorn dio todo un recital en la etapa 1 by Maxxis y era, sin duda, la corredora de referencia. La neerlandesa no huía de esa responsabilidad y ella misma seleccionaba la carrera con un ritmo intenso que, poco a poco, iba descolgando al resto de sus rivales. La última en aguantar su rueda fue Janina Wust, la suiza compañera de equipo de Van Doorn en el Buff Megamo. A pesar de un pequeño contratiempo mecánico en la última bajada, Van Doorn se imponía con autoridad en la etapa y ampliaba su ventaja en la general. Wust era 2a en esta jornada y ocupa la misma posición en la general. La también suiza Chrystelle Baumann completaba el podio del día.

Hoy, en Orpesa

La tercera etapa de la Mediterranean Epic by SCOTT será la más larga de la carrera, que regresa a Oropesa del Mar para una jornada de 81 km y 1.400 metros de desnivel positivo en un día que sí habrá zonas más rodadoras combinadas con el habitual terreno divertido que caracteriza a esta prueba.