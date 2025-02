"El que piense que el Unicaja tiene que ganar la Copa está equivocado"

Podía haber sido el ‘coco’ Barça, podía haber sido el anfitrión Gran Canaria o un equipo que les ganó por 40 puntos en la primera vuelta. ¿Sintió alivio cuando vio la bolita del Joventut?

No, cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo en la Copa. Además, este año lo hemos visto, los equipos que no han entrado como cabezas de serie han ganado a equipos que son cabezas de serie. El propio Manresa ha ganado a Unicaja, a Gran Canaria, a Valencia y a Barça. Primero, la Copa en sí es una competición en la que puede pasar cualquier cosa. Segundo, este año hemos visto que muchos no cabezas de serie han ganado a los cabezas de serie. Ningún alivio, al contrario, mucha prudencia.

Ha dicho que no le gusta jugar el primer partido, abrir la Copa. ¿Por qué?

Pues porque, generalmente, nunca ves buenos partidos en la jornada inaugural. Nunca el primer partido es un partido con acierto, más bien todo lo contrario. Son partidos con porcentajes muy bajos, con muchos errores, con muchos nervios. A mí me gusta más que los jugadores puedan ir al pabellón y vean un poco el ambiente que hay para que cuando vayan a jugar no les sorprenda. Al final, vamos a ir al Gran Canaria Arena, pero se va a parecer poco el Gran Canaria Arena. No es exactamente lo mismo y creo que es importante que los jugadores sepan lo que se van a encontrar. En este caso, creo que para nosotros es más perjudicial incluso que para el Joventut, que tiene jugadores con mucha más experiencia que los nuestros.

En este tipo de torneos, ¿lo anímico tiene un papel especial respecto a un partido de Liga normal?

No tanto lo anímico como lo mental. Creo que el tener mucho que ganar y poco que perder, el llegar en un momento de confianza muy alto, el que notes que desde el principio que te salen las cosas bien tiene mucho peso y a las pruebas me remito con lo que pasó hace dos años cuando ganamos en Badalona.

¿El partido de Liga de noviembre vale para algo a la hora de preparar los cuartos?

Para nada. Nosotros fuimos allí con muchos jugadores en un estado de forma muy diferente al que están ahora. Fuimos con Melvin Ejim y sin Djedovic. No estaba Sam Dekker, que es un jugador muy importante para ellos a nivel de encaje. Los equipos son muy diferentes y los estados de ánimo y de forma también. Ellos estaban en un momento complicado y ahora vienen después de una muy buena racha de victorias. Vienen en un estado de forma muy bueno, nosotros también.

¿La presión la tiene el Unicaja en la eliminatoria contra el Joventut?

Seguro.

¿Y eso es malo, bueno o regular?

Eso es lo que es, ni malo ni bueno. No te da ninguna ventaja a nivel de cruce. Si alguien piensa que lo justo hubiera sido que el primero hubiera jugado contra el octavo, hubiéramos jugado contra el Barça. Pues hombre, te toca el octavo, no te toca el quinto. Al cuarto le hubiera tocado el quinto, al tercero le habría tocado el sexto, al segundo el séptimo... No es un play off, es una eliminatoria a un partido, pero sí tenemos que tener esa presión. Hemos perdido solo tres partidos en toda la primera vuelta, cinco en toda la temporada, hemos sido campeones de invierno... Podemos sentir que tenemos que jugar la semifinal y lo que hay que hacer es convivir con esa sensación.

¿Cuáles pueden ser las claves del partido?

El Joventut tiene dos jugadores muy grandes con una capacidad de pase muy diferente al resto de jugadores grandes que podemos encontrar, jugadores muy experimentados en la posición de base, un jugador de rachas que es difícil de controlar como el caso es Kassius Robertson... Yo diría que ellos tienen a favor que tienen muchos jugadores con muchas batallas encima y que es el primer partido para ellos. No tienen desgaste para una plantilla que tal vez su hándicap, a medida que la competición avance, puede ser su edad. La capacidad de recuperarse para jugar muchos partidos en pocos días, cosa que para nosotros no es tanto problema. Creo que es más una cuestión mental de cuando empieza el partido que a nivel físico, también lo creo. Si aprendes de lo que tú has vivido, el aspecto mental de llegar desinhibido, jugar un partido, disfrutar del partido y no pensar en qué pasa si ganas o qué pasa si pierdes es lo más importante.

¿En qué es mejor el Joventut que el Unicaja?

En experiencia, en el peso que pueden tener sus jugadores grandes en la construcción del equipo y en que no tienen nada que perder.

¿Y en qué es mejor el Unicaja que el Joventut?

Creo que dependemos menos de uno o dos jugadores, creo que nuestra regularidad y nuestra consistencia es mayor que la que tiene el Joventut, a tenor de lo que hemos visto hasta ahora. Aunque insisto, esto no tiene nada que ver con 20 partidos, tiene que ver con un solo partido que todavía no se ha jugado. Yo creo que nuestra trayectoria es un valor que tenemos y nuestra fiabilidad. No dependemos de ningún jugador en concreto, puede ser cualquiera el que aparezca.

¿Qué va primero en su orden de prioridades: controlar el rebote o frenar a Ante Tomic?

Una de las cuestiones de controlar a Tomic es frenar el rebote. Yo creo que no me importa tanto la capacidad anotadora de Tomic, sino su capacidad de pase. Me preocupa más que Tomic dé 11 asistencias a que Tomic meta 20 puntos. También creo que si nosotros llevamos el partido a un juego de campo abierto, de mucho ritmo, de muchas posesiones y de mucha exigencia física, siendo el primer partido, es posible que Tomic y Pustovyi aguanten, pero les va a costar. Les debería costar.

Hacer los descartes en este tipo de partidos es especialmente duro, mucho más que un partido de Liga normal. ¿Es un marrón?

Claro, pero imagínate que ganas en cuartos de final. ¿Es más duro o menos duro dejar a los de la semifinal, si es que no son los mismos? Imagínate ganar la semifinal. Al final, son seis descartes. Los dos que se queden fuera de cuartos de final pueden pensar que mejor ahora que más adelante. El problema es para el entrenador. Si hubiese un jugador que no se merece jugar ese partido, pues no sería una putada, pero si están todos bien... No tengo por qué pensar que ningún jugador no se va a merecer jugar unos cuartos de final, así que claro que es un problema. Para eso me pagan, para comerme estos marrones.

Este Unicaja 2024/25 lleva dos torneos cortos y dos títulos. ¿No hay dos sin tres?

El refranero lo puedes coger como tú quieras. También puede ser a la tercera va la vencida. Es difícil que siempre estemos bien en ese tipo de torneos y, además, al final siempre pasa lo mismo. Como lo importante es el último, si lo hacemos bien será espectacular y si no será que el equipo no sabe jugar este tipo de torneos, es lo normal. Al final, eres preso de tu último resultado, siempre es así.

La derrota de la Copa del año pasado contra el Tenerife fue una de las más duras de la temporada. ¿Cree que la plantilla llegará a estos cuartos con una ilusión especial?

Mira, yo creo que hay una cosa que es muy positiva y me voy a pillar los dedos. Al equipo le hace mucha ilusión la Liga, mucho más que la Copa. Lo cual es bueno, porque no nos hemos impuesto ningún tipo de presión para la Copa. Lo que tiene el equipo entre ceja y ceja es la Liga, que es donde no hemos jugado ni siquiera una final.

El entrenador del Unicaja es cauto ante el reto que está por venir a partir del próximo jueves en Las Palmas. / Emilio Fernández

Esas son palabras mayores...

Me gusta que piensen así porque igual vamos a ir allí con menos presión de lo que yo pensaba. Al final, no es un objetivo que tiene el equipo. El equipo tenía entre ceja y ceja el año pasado la BCL y yo sé que el equipo tiene este año entre cejas y ceja la Liga. Igual luego no pasa nada, lo hacemos mal, pero una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y el equipo tiene en la cabeza que el año pasado se nos fue algo y nos debemos jugar una final de Liga. Será superdifícill, queda muchísimo y pueden pasar miles de cosas, pero al equipo le veo con una rabia especial en la Liga.

¿Cómo afronta Ibon Navarro su tercera Copa del Rey con el Unicaja? ¿De igual forma? ¿Con otra actitud que la anterior?

Pues ojalá que la afrontemos como la primera y no como la segunda. Fue muy incómodo todo para nosotros porque cuando eres local, y esto no pasa solamente aquí porque también me ha tocado a mí ser local en Vitoria, no tienes la sensación de estar jugando la Copa del Rey cuando eres el local y no tienes la sensación de estar jugando la Final Four de la BCL cuando eres el local. Bueno, me ha tocado vivir unas cuantas, como asistente también. También la parte mala de jugar el primer partido es que no te enteras que estás jugando la Copa. Llegas allí y los equipos acaban de llegar, algunos ni los has visto, en el comedor ni siquiera has visto a la mayoría de los equipos y te parece que estás como... no sabes muy bien dónde estás. Bueno, cuanto antes sepamos lo que estamos jugando, mejor, pero también es una forma de pensar. Igual es mejor no pensar de más en lo que estás jugando y jugar un partido sin más, jugar un partido. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Lo importante es que nosotros cuando juguemos el partido hagamos nuestras cosas lo mejor posible y que sintamos que estamos haciendo las cosas que suelen hacer que los partidos dependan de nosotros.

No se espera una gran afluencia de aficionados del Unicaja en el Gran Canaria Arena. ¿Están preparados para jugar en un ambiente mayoritario hostil?

¿Se esperará mucha gente del Joventut? No sé. También es verdad que siendo el partido del primer día y no jugando el Gran Canaria el segundo partido habrá menos gente. El jueves no es el día en el que la mayoría de la gente puede ir porque todavía es día laboral. Bueno, es un partido en cuanto al ambiente un poco descafeinado porque no sientes que es una Copa y no va a haber mucha gente. Todo eso es lo que hace que el primer partido de la Copa sea malo generalmente porque hay una tensión resultadista, digamos, pero no hay una tensión en el ambiente y en el juego que hace que el partido esté muy descafeinado. Entonces, no creo que eso vaya a tener una incidencia muy alta en el juego, no me lo parece. Más apoyo que el que tuvimos el año pasado en cuartos de final... ¿de qué vale? Tienes que hacer las cosas bien en la cancha, lo otro no tiene tanta influencia en el juego. Sí a nivel anímico, pero no en el juego.

Se habla de que va a ser una Copa muy abierta, pero casi siempre acaba ocurriendo lo mismo: gana el Barça o gana el Madrid. ¿Ibon Navarro también ve una copa sin claros favoritos?

Muchas veces se piensa que van a pasar cosas y al final luego no pasan. Que el Manresa tenga un récord de 5-2 en la primera vuelta contra los otros siete equipos, cuando ha quedado fuera de los cabezas de serie, o que el Gran Canaria haya ganado al Valencia y al Unicaja te hace pensar que puede pasar cualquier cosa, es así. Al final, es verdad que el Real Madrid y el Barça van a llegar allí sin despistes de Euroliga, pero tienen que ganar tres partidos difíciles y hay que estar preparado para eso.

Hagamos repaso del resto de eliminatorias. La Laguna Tenerife-Barça ¿Qué le dice? ¿Qué espera?

Creo que La Laguna Tenerife es el equipo más difícil para preparar un partido. Van a jugar, no como en casa, pero yo creo que ese equipo sí va a tener cierto apoyo extra siendo en Gran Canaria. Creo que es una eliminatoria en la que puede pasar cualquier cosa

¿Real Madrid-BAXI Manresa?

Por lo lógico, se piensa que va a ganar el Madrid, pero yo creo que el Manresa tiene muchas opciones.

¿Y Gran Canaria-Valencia?

El Gran Canaria ganó al Valencia en el partido de Liga, pero creo que eso también es una lección para el Valencia y seguro que han tomado buena nota de lo que pasó aquel día. Creo que fue un partido de unos detalles muy interesantes de los que seguro que el Valencia ha tomado buena nota. El Gran Canaria juega en casa, muchas veces el jugar en casa también es un arma de doble filo. Va a ser un partido bonito, dos equipos que juegan muy bien, juegan muy físico... El tema está en que el que salga de ahí tiene poco margen de descanso de cara al siguiente día. Creo que puede tener algo de ventaja si sale de ahí el Valencia porque tiene una plantilla más larga.

Usted siempre dice que un equipo ganador no es el que gana muchos partidos, sino el que gana cuando tiene que ganar. La Copa exige justo esto. ¿Cree que está preparado el equipo para este reto?

No creo que el Unicaja tenga que ganar la Copa del Rey. El que piense que el Unicaja tiene la obligación de ganar la Copa, está equivocado. Si pensamos eso, algo estamos haciendo mal y moriremos de éxito. Yo creo que se puede considerar que somos favoritos contra Joventut porque hemos quedado primeros y tenemos que ser capaces de soportar esa presión y tomarla como algo natural. Si nos cruzamos luego contra Tenerife o Barça puede pasar absolutamente cualquier cosa. Sabemos que a un partido cualquier equipo puede ganar. Se puede decidir por detalles: la inspiración de un jugador, una acción de mala suerte, una decisión arbitral equivocada... puede haber mil cosas en un partido. Entonces, me parece un error pensar que el Unicaja tiene que ganar la Copa. Lo respeto, pero me parece un error. Podría pensar que también nos hemos ganado que la gente piense así, pero es un error. Sí creo que el Unicaja tiene que ser favorito contra Joventut porque ha quedado primero, pero el favoritismo que podemos tener no es decisivo.

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja CB durante la sesión de ejercicios en el gimnasio de las instalaciones deportivas del club. / Álex Zea

Mójese. ¿Qué porcentaje le da al Unicaja de ser campeón en la Copa?

¿12,5%? ¡Qué te voy a decir! Para mí todo el mundo tiene opciones de ganar la Copa del Rey, todos. La Copa es una competición diferente, no hay dinámicas. Es un fin de semana, tres partidos. Si tú estás bien, puede pasar cualquier cosa. El que diga que el Madrid no puede ganar la Copa del Rey, está equivocado. El que diga que el Joventut no puede ganar la Copa del Rey, está equivocado. Y el que diga que el Real Madrid tiene que ganar la Copa del Rey, también está equivocado. No es una cuestión de escurrir el bulto, es que realmente lo pienso así. Puede ganar cualquiera: Gran Canaria, Valencia, Tenerife... cualquiera. Ahora, sí creo que hay equipos a los que les va a resultar muy difícil jugar tres partidos en 3 días o en 4 días. Ahí hay equipos que tienen ventaja. Creo que el Madrid tiene ventaja, el Barça tiene ventaja, el Valencia tiene ventaja y creo que nosotros también tenemos ventaja. Hay otros equipos que por la profundidad de plantilla, por el número de jugadores que son capaces de jugar mucho tiempo o equipos que dependen demasiado de algunos jugadores pueden llegar peor. Eso sí que es verdad, pero el primer partido lo puede ganar cualquiera. También sabemos que a veces pasan cosas. Si siempre tuviera que pasar lo que tiene que pasar, habríamos jugado la final de Liga el año pasado, pero en el deporte pasan cosas y eso es lo bonito del deporte.

Felicitación a Ibon Navarro por su tercer cumpleaños en el Unicaja

Ibon Navarro cumple tres años en el Unicaja. / L.O.

El Unicaja anunció el fichaje de Ibon Navarro como entrenador cajista el 10 de febrero de 2022, hace justo 3 años este lunes previo a la disputa de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. La Taberna Marinera La Victoria de Rincón de la Victoria aprovechó la presencia del entrenador del club cajista para celebrar, con una tarta personalizada, el tercer cumpleaños del técnico vasco en Málaga.

