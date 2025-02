El Fuenlabrada de Toni Ten pone a prueba al Amics

Pase el tiempo que pase, cada vez que el Amics Castelló se enfrente a cualquier equipo entrenado por Toni Ten será un partido especial. El entrenador de Onda fue pieza clave en el desarrollo y crecimiento de la entidad de la capital de la Plana, de la que formó parte durante 18 años, por eso su vuelta a casa confiere un carácter especial a la ocasión en curso. Ese será precisamente uno de los alicientes del encuentro que esta noche, a partir de las 20.45 horas, mide al Amics con el Flexicar Fuenlabrada en el Ciutat de Castelló.

No será la primera vez que el técnico ondense se enfrente a su exequipo y al que fue su segundo, Frederic Castelló, ahora titular del equipo castellonense, ya que el curso pasado ya se dio ese primer reencuentro con la afición en el Ciutat (Orenga era el entrenador) y el pasado mes de octubre madrileños y castellonenses se vieron las caras en el partido de la primera vuelta, ya con Frederic en el banquillo como titular.

Aquel no fue un buen partido de los castellonenses, que ahora buscarán, como mínimo, mejorar la imagen mostrada ante los madrileños. Un reto que no será nada fácil puesto que el Fuenlabrada llega con plenas opciones de pelear por el ascenso a ACB y está protagonizando un auténtico temporadón.

El análisis de Frederic Castelló

«Viene un rival de los complicados de la liga, de los equipos top, y será muy complicado ganar si no estamos al cien por ciento todo el partido», comenzó diciendo en la previa Frederic Castelló, quien insistió en que «da igual que el rival sea de arriba que de la parte baja de la tabla: si no estamos al cien por ciento durante los 40 minutos cualquier rival nos puede ganar. Fuenlabrada se puede permitir descansar 15 minutos si quiere, pero nosotros no, por eso hay que seguir con ese mensaje y ver si conseguimos que llegue».

Frederic, durante el partido. / ERIK PRADAS

El equipo madrileño llega a la capital de la Plana con 16 victorias y tan solo tres derrotas, para un total de 35 puntos que lo colocan en la tercera posición de la tabla. «Los que conocemos a Toni sabemos cómo le gusta el basket, y nosotros también intentamos hacer un baloncesto un poco más vistoso, y su vuelta ya es un motivo de por sí para llenar el pabellón», concluyó el técnico de la Vall, quien dispone de todos sus jugadores.