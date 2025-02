La campeona olímpica Imane Khelif se rebela contra la federación internacional de boxeo: "Lucharé hasta que la verdad sea innegable"

La boxeadora argelina Imane Khelif, oro olímpico en Paris 2024, está dispuesta a "tomar todas las medidas legales necesarias" tras las últimas "acusaciones infundadas y falsas" de la Federación Internacional de Boxeo (IBA), que anunció a principios de esta semana que demandaría al Comité Olímpico Internacional (COI) por permitirla competir a ella y la taiwanesa Lin Yu-ting en los pasados Juegos de París.

"No voy a ir a ninguna parte. Lucharé en el ring, lucharé en los tribunales y lucharé ante la opinión pública hasta que la verdad sea innegable", prometió Khelif en un post de 'Instagram' a última hora del martes.

Diferentes criterios

Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París donde recibieron la autorización para competir por el COI un año después de ser descalificadas de los Mundiales organizados por la IBA tras no superar supuestamente las pruebas de elegibilidad de género.

El COI, que se ha encargado de gestionar este deporte en Tokyo 2020 y Paris 2024 por la suspensión que le impuso a la IBA por diversos motivos, ha asegurado que Khelif y Lin pueden competir en la categoría femenina porque nacieron y se identifican como mujeres.

Denuncias penales

La IBA dijo el pasado lunes que presentaría denuncias penales contra el Comité Olímpico Internacional (COI) en Estados Unidos, Francia y Suiza, en una decisión que venía impulsada por orden ejecutiva dada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir a los atletas transgénero en el deporte femenino.

"Cualquier acción u omisión que suponga un riesgo para la seguridad de los participantes en la competición justifica una investigación y puede servir de base para un proceso penal", señaló la IBA, que se fijó en la legislación suiza.

Respetar los derechos

El COI respondió diciendo que "las dos atletas mencionadas por la IBA no son atletas transgénero", mientras que Khelif remarcó que la federación había vuelto "a hacer acusaciones infundadas que son falsas y ofensivas, utilizándolas para promover su agenda".

"Este es un asunto que no solo me concierne a mí, sino a los principios más amplios de imparcialidad y debido proceso en el deporte", añadió la argelina. "Mi equipo y yo tomaremos todas las medidas legales necesarias para garantizar que se respeten mis derechos y los principios de la competición justa", aseveró.

"Nunca me he rendido"

"Los responsables de estas acciones deben rendir cuentas, y seguiremos todas las vías legales disponibles para garantizar que prevalezca la justicia. He visto la adversidad antes. Me han derribado más veces de las que puedo contar. Pero nunca me he rendido. He luchado contra todos los contratiempos, contra todas las acusaciones falsas, contra todos los intentos de borrarme. Y he vencido. Cada obstáculo no ha hecho sino reforzar mi determinación", concluyó.