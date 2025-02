Pradilla, ala-pívot del Valencia Basket: "Llevo cinco años aquí y me ilusiona ganar un título"

Llega la Copa y no parece que en el mejor momento por los últimos resultados en Liga y las lesiones y molestias…

Bueno, pero la Copa siempre se recibe bien porque al final es una competición única, con tres partidos ilusionantes. Es verdad que físicamente hay gente tocada y en el último partido no pudimos estar todos, pero hay que intentar recuperar gente. La ilusión de ir a la Copa es la misma de siempre y ojalá poder estar compitiendo el domingo en la final.

Decía Pedro Martínez que el del Barça fue el único partido en el que no hubo opciones hasta el final. ¿Se puede tomar como un hecho aislado antes de hacer borrón y cuenta nueva?

Exactamente, hay que hacer borrón y cuenta nueva, mirar todo el trabajo que estamos haciendo durante toda la temporada, el ambiente es muy bueno, la gente está muy metida y tenemos ganas de que lleguen los momentos grandes, hay que estar más unidos que nunca e ir a por esta competición, que es el primer título que está en juego.

Ya pudo jugar ante el Barcelona, pero no sé si está al 100% de las molestias que arrastraba en la cadera o aún sigue trabajando en esa recuperación…

Estoy trabajando poco a poco, es verdad que llevo bastante tiempo con este tema, es algo que no me perjudica mucho, pero es molesto, llevo un tiempo con molestias y parece que hay temporadas mejores y peores, pero intentaré llegar lo más sano a la Copa y jugar lo mejor posible.

A priori, debutar contra el anfitrión, tener un posible cruce contra el Real Madrid con el permiso del Manresa y jugar viernes a las 21:30 no parece el mejor escenario. ¿Cómo ve este camino hacia el título?

Al final quiero hacer una pequeña crítica porque no sé de qué sirve quedar segundos o terceros en la primera vuelta porque al final prácticamente nos ha tocado el peor escenario, pero hay que jugar contra todos, es una competición difícil a un partido y no sabes quién es el favorito, aunque no creo mucho en ello. Es una competición difícil y hay que luchar contra todo porque al final, el que gana tiene que ganar tres partidos ante quien sea y pelear todos los partidos, que siempre son difíciles en una Copa.

Las derrotas nunca son buenas y menos si afectar al estado de ánimo o de confianza del equipo, pero quizá ayuden a mantener los pies en el suelo porque había un momento de la temporada en el que parecía que este Valencia Basket era imparable. Récord tras récord, normalmente por encima o cerca de los 100 puntos. ¿Puede venir bien no partir ahora de forma tan clara con la presión de sentirse claro favorito?

Bueno, esto es el deporte, no es todo ni blanco ni negro, hay momentos grises y está claro que hasta el momento habíamos tenido muy buenas actuaciones de récords y demás, pero estaba claro que la temporada es muy larga y pueden pasar estas cosas. Seguimos confiando en nosotros mismos, trabajando y mejorando nuestro estilo, que es único. Estamos contentos de poder pelear por una Copa, es verdad que el otro día no peleamos hasta el final el partido del Barça, pero creo que es el único partido que hemos perdido en casa y hemos demostrado durante toda la temporada que estamos muy bien.

"Tenemos ganas de que lleguen los momentos grandes, Ojalá podamos traer la Copa tras 27 años"

Al margen de la dificultad que implica debutar contra el anfitrión, ¿dónde puede estar la clave de este primer partido teniendo en cuenta que ya hay un precedente esta temporada que no acabó bien contra ellos?

Sabemos que es una pista complicada para nosotros, llevamos mucho tiempo sin ganar allí, es algo que se nos está haciendo un poco cuesta arriba. Hay que intentar salir concentrados, corregir las cosas que hicimos mal allí y trabajar desde el inicio y salir duros porque al final va a ser un partido muy intenso y muy duro.

Hasta ahora hemos visto un Valencia Basket espectacular, rápido, intento, con muchos puntos por partido. ¿Cuál ha sido la clave de esta transformación tan radical de una temporada a otra?

Yo creo que lo primero es que hay muy buen grupo y la gente se ha sabido adaptar rápido a lo que nos pedía Pedro. Al final es un juego muy colectivo, somos doce en cada partido y solemos jugar todos y tener protagonismo. Tenemos mucha confianza.

Está siendo su mejor temporada y se refleja en minutos, puntos, valoración… ¿Cómo valorar el año que llevas y qué parte de ‘culpa’ tiene Pedro en este crecimiento?

Bueno, es verdad que trabajo cada año para estar un poquito mejor, mejorar cosas y creo que el estilo de Pedro me va como anillo al dedo y me ayuda mucho en tener confianza y transmitirlo a la hora de jugar. Lo que me pide sobre todo es que cuando tenga un tiro no renuncie a él, que tire y lo haga con confianza, pero también que dé el 100%, que es lo más importante.

Han recuperado la plena comunión con una afición que esta temporada está disfrutando más que nunca. ¿Notáis en el vestuario está satisfacción de la gente?

Sí, es algo que es muy importante para nosotros porque al final, en casa creo que hemos perdido contra el Barça solo y un partido de Eurocup. Al final esta confianza nos la da también la afición, es como un jugador más, que nos transmite esa energía y lo vemos dentro de la pista, pero también fuera. Nos quieren mucho y nos tienen mucho aprecio.

Jaime Pradilla / / F. Calabuig

Son 27 años los que llevan esperando una Copa desde la única que se ganó en 1998 y que levantó Víctor Luengo. Hay que ir partido a partido, pero imagino que tampoco se puede frenar esa ilusión de quien cree que este equipo puede ganar a cualquiera y tiene opciones como el que más…

Sí, al final, como bien dice Pedro, tenemos que ir partido a partido y pensar primero en el del viernes contra el Gran Canaria porque va a ser muy difícil. Está claro que si vas a una Copa lo que quieres es ganarla, pero es el objetivo de todos los equipos y es una competición difícil. Al final, el domingo se verá qué dos equipos pueden luchar por esa Copa y ojalá podamos traer la Copa después de 27 años, aunque va a ser complicado.

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva, estar más unidos que nunca e ir a por esta competición"

Cinco años lleva ya en el Valencia Basket y pocos tendrán más ganas de levantar un título, ¿no?

Sí, la verdad es que tengo ganas de poder devolverle a la afición todo el cariño que nos da y ojalá con algún título esta temporada. Sería algo muy chulo porque al final llevo cinco años aquí y me ilusiona mucho ganar un título.

La Eurocup y la Liga quedan aún lejos, pero ¿es quizá la Eurocup el gran objetivo del año por lo que supone al dar billete para la Euroliga?

De momento, tenemos que estar centrados en lo que tenemos, no podemos hacer nada más que eso, centrarnos en la competición, ahora en la Copa y luego en la Eurocup, la competición irá diciendo.

De nuevo en la lista de la selección. Ya es un fijo con apenas 24 años. ¿Cómo valora esta privilegiada situación?

Es un orgullo y estoy agradecido al seleccionador por darme la confianza otra vez. Hay que pelear estos dos partidos e intentar sacar los dos, que nos ayudará para ir cogiendo confianza.