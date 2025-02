Així serà el dispositiu de seguretat del Marató bp Castelló

Un total de 256 efectius entre agents de Policia Local, Agents de Mobilitat Urbana i personal de l'organització integraran el dispositiu de seguretat per a la XV Marató bp Castelló i la XII 10K Facsa Castelló que se celebraran aquest diumenge 16 de febrer.

La regidora d'Esports, Maica Hurtado; el regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá; el regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez; el responsable de la seguretat de la prova per part de l'organització, José Luis Guijarro; i el representant de l'organització i membre del Club de Atletisme Running Castelló, Armando Vila, han presentat aquest dijous el dispositiu de seguretat i les últimes novetats de la cita.

Maica Hurtado, regidor d'Esports, ha destacat la coordinació entre les diferents àrees de Seguretat, Mobilitat o Infraestructures “per a garantir la seguretat, tant d'esportistes, com del públic assistent en una prova esportiva que ens situa en el mapa de l'atletisme internacional. Que ens consolida com a Capital de l'Esport i que farà gaudir a tots aquest diumenge amb atletes internacionals i 22 punts d'animació amb dolçaina, tabal, batucades, DJ’s i tambors per tot el recorregut”.

Hurtado també ha volgut destacar “el gran nivell de participació en aquesta edició, amb més de 4.000 atletes. Entre els corredors tindrem tant atletes populars com grans figures de l'atletisme nacional i internacional, la qual cosa reforça el prestigi de nostra marató. A més, la 10K Facsa Castelló ha batut el seu rècord d'inscrits, amb més de 2.600 participants”.

Les xifres

Per part seua, Antonio Ortolá ha assegurat que “hi haurà un total de 132 efectius dels quals 26 són Agents de Mobilitat Urbana i 106 agents de Policia Local, la qual cosa suposa un augment de 14 efectius respecte a la passada edició. A això cal sumar un total de 124 persones voluntàries per part de l'organització, que estaran repartits per tot el recorregut per a garantir la seguretat en tot moment”.

L'operatiu de la Policia Local i Agents de Mobilitat començarà a les 07.00 hores del diumenge en la Central de Policia Local, hora en la qual iniciarà el breafing general per a tot el personal que participarà en l'operatiu, que han preparat la Secció de Trànsit i el Departament de Planificació i Serveis de la Policia Local.

L'edil responsable de l'àrea ha assenyalat que “hem invertit grans esforços a reforçar la seguretat de dues proves que són molt importants per a Castelló. En concret, es garantirà la cobertura de 138 punts de regulació de trànsit assignats a Policia Local, Agents de Mobilitat i personal de l'organització.

Rutes alternatives en el transport urbà

Per part seua, el regidor de Mobilitat ha detallat que hi haurà un dispositiu especial de transport públic urbà amb motiu de la XV Marató BP Castelló i la XII 10K Facsa Castelló. “Amb l'objectiu de garantir la seguretat dels corredors i minimitzar l'impacte en la mobilitat de la ciutat, s'han establit diverses rutes alternatives en el servei d'autobusos urbans i el TRAM durant la jornada de l'esdeveniment”, ha indicat l'edil.

A més, ha informat que “hui, 13 de febrer a les 22.00 hores, es procedirà al pintat de l'itinerari en el ferm (color roig per al recorregut de la 10k i color verd per al recorregut de la Marató). Com a part de les mesures prèvies a l'inici de les proves, en el torn de la nit del dia 15 de febrer a les 23.00 hores, es durà a terme el tancament al trànsit rodat en l'Avinguda de Barcelona (entre Av. l'Alcora i Cardenal Costa) per al muntatge dels ponts d'eixida i el clos del recorregut”.

Així mateix, des de les 23.59 hores del mateix dia, es procedirà al rebuig de vehicles a la cantonada de la plaça del Real (gir des de carrer Navarrés cap a Av. Rei Don Jaime, zona de motos) amb la finalitat de facilitar el gir de la carrera. De la mateixa manera, es buidaran els vehicles de l'inici del carrer la Costera (tram inicial entrant per Gran Via Tárrega Monteblanco) amb el mateix propòsit.

Accés a l'Hospital Provincial garantit

Ramírez ha anunciat que es garantirà una via principal d'accés a l'Hospital Provincial durant els talls de trànsit. L'edil també ha explicat que “els serveis d'emergència com a SAMU, SVB i ambulàncies podran accedir per qualsevol punt segons la disponibilitat de les vies i amb les degudes precaucions”.

“Agraïm la comprensió dels veïns i usuaris del transport públic davant les alteracions temporals que puguen afectar la línia del TRAM i autobusos. L'objectiu és permetre que aquest esdeveniment esportiu de gran rellevància transcórrega garantint la seguretat de tots en tot moment”.

Recomanacions a la ciutadania

Es recomana informar-se amb antelació sobre els horaris i carrers afectats, planificar bé els desplaçaments i, en la mesura que siga possible, evitar l'ús del vehicle.

Durant la prova, es demana respectar la senyalització i seguir les indicacions dels agents i auxiliars desplegats. De la mateixa manera, es recorda que no s'ha d'intentar accedir al recorregut fins a la reobertura dels carrers, ja que això podria comprometre la seguretat dels corredors.