On estarà el 'Kilómetro Arcoíris' de la Marató bp 2025?

La Diputació Provincial de Castelló dona suport al Kilómetro Arcoíris de la Marató bp Castelló i la 10K FACSA Castelló, les dos proves esportives que se celebraran este diumenge a la ciutat de Castelló. Per tercer any consecutiu, l'àrea de Benestar Social de la institució provincial promou este punt d'animació per als corredors amb l'objectiu de “donar visibilitat a la LGTBI-fòbia en l'esport”.

Així ho ha manifestat la diputada responsable de l'àrea de Benestar Social, Marisa Torlà, durant la presentació d'esta acció pionera a Espanya en contra de la LGTBI-fòbia en l'esport. “En l'esperit de construir un món on la diversitat siga respectada, des de la Diputació de Castelló impulsem, un any més, el Kilómetro Arcoíris per a erradicar la LGTBI-fòbia i promoure la inclusió en l'àmbit esportiu”, ha destacat la diputada provincial.

Este punt d'animació s'ha convertit ja en una acció emblemàtica de la Marató bp Castelló, així com de la 10K FACSA Castelló, un espai on els valors de l'esport, la diversitat i la llibertat confluïxen. “Volem demostrar que la província de Castelló està unida i lluita contra les agressions LGTBI-fòbia que es produïxen dins i fora de l'esport”, ha indicat la responsable de Benestar Social.

La seua ubicació

“Creiem fermament que l'esport ha de ser un espai on totes les persones, independentment de la seua orientació sexual o identitat de gènere, puguen participar plenament, sense por de les discriminacions”, ha ressaltat Marisa Torlà.

Esta iniciativa s'emmarca en la celebració internacional del Dia contra la LGTBI-fòbia en l'esport, que té lloc el 19 de febrer i es va establir en homenatge al futbolista Justin Fashanu.

Així doncs, el punt d'animacióKilómetro Arcoíris, que en la seua edició de 2025 porta com a lema Una meta en comú, se situarà al Carrer Governador, a l'altura de la Plaça Cardona Vives, i estarà actiu de 9.00 a 13.30 hores. Este serà a més una de les millors localitzacions des de la qual gaudir de les dos proves esportives. El Kilómetro Arcoíris comptarà amb la música en directe de la DJ Xixis Algarra i les artistes drag Bollie Trailer i Tituba, els qui animaran a atletes i assistents.