Willy Hernangómez: "Somos el Barça y tenemos que aspirar a todos los títulos"

El Barça se ejercitó este jueves por la mañana en el Gran Canaria Arena a pocas horas de debutar (21:30h) en la Copa del Rey de baloncesto. Los de Joan Peñarroya tienen un exigente duelo de cuartos de final ante La Laguna Tenerife.

"Es un partido muy difícil ante un Tenerife que es de los mejores equipos de la Liga Endesa y en Europa en el juego de cinco contra cinco. Debemos aprovechar nuestras ventajas, ser muy físicos con ellos desde el principio y correr mucho la pista", explicó el internacional español, que también es consciente de los peligros de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, los dos referentes aurinegros.

"Son un equipo con mucho talento, experimentado, y deberemos presionar a Marcelinho toda la pista, jugar con contactos contra Gio Shermadini y no dejarles jugar ese estático en el que son tan buenos".

Una Copa trascendental para el Barça

Willy disputa su segunda Copa con el Barça, y aspira a levantar su primer título con el cuadro azulgrana tras su regreso de la NBA en 2023: "Sabemos de la importancia de la Copa del Rey, lo que nos costó clasificarnos, y ahora estamos aquí con la máxima ilusión y con las ganas de poder ganar a Tenerife. En lo que va de temporada regular han jugado mejor que nosotros, pero venimos de una buena semana con una buena dinámica y espero que se transmita en pista, que nos vaciemos. Somos el Barça y siempre tenemos que aspirar a todos los títulos", explicó.

Willy Hernangómez, en el Gran Canaria Arena / ACB Photo - Mariano Pozo

Un Hernangómez que también recordó lo cerca que se quedó el Barça de levantar el título en Málaga en 2024, dejando claro que sería una competición que le encantaría ganar vestido de azulgrana: "La Copa me hace mucha ilusión y me gusta mucho. El año pasado pudimos llegar hasta la final y nos faltó ese plus para podérnosla llevar, y estoy con muchísimas ganas. Gran Canaria es un buen sitio para hacer una buena Copa del Rey, y ojalá que hagamos un gran partido para seguir compitiendo", detalló.

Jabari Parker llega con confianza a Gran Canaria

Por su parte, Jabari Parker también guarda un buen recuerdo de la experiencia en el Martín Carpena, su primera Copa tras su desembarco en el viejo continente: “La Copa del año pasado fue muy emocionante, me encantó la atmósfera. Debemos encontrar nuestra energía”.

Jabari Parker, en la previa del partido de cuartos de Copa ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Mariano Pozo

El '4' azulgrana, que llega promediando 10,8 puntos y 4,3 rebotes por partido en Liga Endesa, advirtió también de las dificultades que se encontrarán ante el equipo tinerfeño: "Son un muy buen equipo y cuentan con mucha experiencia y con jugadores muy importantes en la producción, así que será emocionante. Nos sentimos bien y los últimos entrenamientos están siendo muy positivos", concluyó.