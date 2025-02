Alejandro Valverde revalidó su corona en la Castellón Gravel Race 2025 que, en su segunda edición, se estrenaba en el prestigioso circuito de la UCI Gravel World Series. El laureado corredor murciano, que ya venció en solitario el pasado mes de mayo, en el debut de esta importante cita ciclista con principio y final en Llucena, volvió a imponerse con autoridad.

El Bala, luciendo de nuevo los colores de Movistar, recorrió los 97 kilómetros, con un desnivel de 2.500 metros, con un tiempo de tres horas, 27 minutos y 53 segundos, aventajando en 12 segundos al portugués Tiago Ferreira (el campeón del mundo de XCM era otro de los grandes favoritos al triunfo), completando el cajón el italiano Matteo Fontana, a 1:18.

Valverde, que se retiró como ciclista profesional del asfalto después del Giro de Lombardia en 2022, sigue demostrando que su talento no tiene fecha de caducidad. Con 44 años, ahora en esta disciplina que combina itinerarios por carreteras secundarias así como por senderos, pistas y caminos, no para de ganar. Una incontestable victoria que llega en puertas de su designación como seleccionador español de ciclismo, a pesar de que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) todavía no ha hecho oficial el anuncio.

Dominio germano en chicas

El triunfo, en la categoría élite femenina, correspondió a la alemana Caroline Schiff (4:20:08), seguida por la española Sofía Rodríguez, a un minuto y 27 segundos de la ganadora. El tercer lugar en el podio fue para la también germana Jade Treffeisen, a un minuto y 54 segundos de su compatriota.

Alejandro Valverde repite victoria en la Castellón Gravel Race / CASTELLÓN GRAVEL RACE

El circuito

La cuarta edición de las series mundiales de gravel de la UCI tendrá 10 pruebas más que la temporada pasada, creciendo hasta las 34 carreras. España cuenta con dos citas: repite la Sea Otter Europe (Girona) y se ha sumado la Castellón Gravel Race. También se estrenan países como Portugal, Luxemburgo, Namibia o Tailandia.

El certamen, que continuará el 9 de marzo en Camboriu (Brasil), precederá a los Campeonatos del Mundo, en la localidad francesa de Niza (17 y 18 de octubre).