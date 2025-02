El Amics Castelló, a ganar sí o sí al Grupo Alega Cantabria

Si complicado era el duelo del pasado martes en el Ciutat de Castelló ante el Flexicar Fuenlabrada, al tratarse de la visita de uno de los equipos de la zona alta de la clasificación en Primera FEB, no menos lo será el partido que esta tarde afronta el Amics del Bàsquet a domicilio ante el Grupo Alega Cantabria (19.00 horas). En pista estarán dos equipos que pelean por mantener la categoría y que, además, llegan en un momento complicado, puesto que los castellonenses acumulan cuatro derrotas consecutivas y los de Torrelavega llevan un -6 en su casillero.

La valoración del entrenador

«Somos conscientes de que es un partido en el que nos jugamos bastante. No hay que meter presión y hay que insistir más en cómo tenemos que jugar que no en la victoria, porque es importante jugar bien y dar una buena sensación fuera de casa y, a partir de ahí, esperar que la victoria sea la consecuencia de ese juego», explicó en la previa el técnico del Amics, Frederic Castelló, satisfecho por el juego desplegado por su equipo en el último encuentro contra los madrileños pese al 78-88 final.

«Históricamente, en casa, siempre juegas mejor que fuera, pero sí que es verdad que este año fuera de casa es como que perdemos un poco la identidad. Nunca había estado en una situación como esta, en la que hay tanta diferencia de nivel jugando en casa o fuera. De hecho, solo hemos ganado fuera un partido, que por cierto remontamos, que fue el de Tizona; y aunque hemos tenido otros que pudimos ganar y competimos más, nos cuesta muchísimo y no sé la razón», analizó el técnico de la Vall 'Uixó.

Frederic Castelló, pese a todo, avanzó que «esta semana sí que vamos a competir», lanzando un claro mensaje motivacional a sus jugadores, al tiempo que analizó al Alega Cantabria, diciendo de ellos que «nombre por nombre es un equipo muy competitivo, bastante completo y bastante largo». «Espero un partido tenso, porque va a apretar la gente y ellos van a intentar llevar el encuentro a su ritmo», avanzó Frederic.

¿Quién puede no jugar?

Por lo que respecta a las bajas, el Amics mantiene la duda para el encuentro de Tanor Ngom, quien continúa con unos problemas en el hombro. «Parece que no es una cosa grave, pero al jugador le impide hacer gestos que no le dejan ser competitivo al 100%. No sabemos si jugará; es una eterna duda que tenemos todas las semanas», concluyó Frederic Castelló.