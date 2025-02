Jacob Kiplimo, nuevo récord mundial en la Media Maratón de Barcelona: "He ido superándome desde que iba al colegio"

La Media Maratón de Barcelona lo tiene todo para que se batan varios récords. Es un circuito rápido en el que el corredor ugandés y principal estrella de la prueba barcelonesa de esta edición, Jacob Kiplimo, de 24 años, ha corrido por primera vez y ha conseguido un tiempo de 56 minutos y 40 segundos. Hasta este año, la mejor marca la ostentaba el keniano Charles Langat, con un tiempo de 58 minutos y 53 segundos logrado en 2023. Kiplimo, medalla de bronce en la prueba de 10km de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y octavo en los de París del pasado verano, aseguró este viernes que está "preparado para hacer una buena carrera y competir para ganar. El objetivo es disfrutar de Barcelona".

El ugandés ha competido con otros destacados atletas, como su compatriota Geoffrey Kamworor, campeón de la media maratón de Rotterdam (Países Bajos) el 13 de abril, Abdi Nageeye, plata olímpica en la maratón de los JJOO de Tokio 2020 y ganador de la maratón de Nueva York en 2024, o el italiano Yeman Crippa, poseedor del récord nacional de media maratón cosechado en Nápoles en 2022, con 59 minutos y 55 segundos.

"Lo he podido sacar todo adelante"

"Mi preparación ha sido perfecta. Aunque siempre es complicado y también me estoy preparando para el maratón, lo he podido sacar todo adelante", aseguró ante los medios. Kiplimo, proveniente de una familia de 28 hermanos, empezó a correr cuando era tan solo un niño. "Todavía iba al colegio cuando empecé a correr, pero en 2015 ya me lo tomé más en serio. Primero competí para el colegio y al muy poco tiempo empecé mi carrera como atleta. Desde entonces me he ido superando constantemente", explicaba el corredor.

"No siento presión", confesaba Kiplimo a las preguntas de El Periódico. El atleta era consciente de la atención mediática que despertaba su debut en Barcelona y de las expectativas que habían recaído sobre él de cara al maratón tras la muerte, en un trágico accidente de tráfico, del plusmarquista mundial de maratón keniano Kelvin Kiptum.

Jepkosgei, favorita para batir de nuevo su récord

En el segmento femenino, la atleta keniana Joyciline Jepkosgei ha rebajado el récord que estableció ella misma el año pasado con 1 hora, 4 minutos y 29 segundos. La ganadora de la maratón de Londres en 2021 y de la maratón de Nueva York en 2019, confesó que está "muy agradecida de repetir en Barcelona" y aseguró que intentará "dar lo máximo para batir de nuevo el récord". Jepkosgei partía como favorita para revalidar su victoria y ha corrido acompañada de sus principales rivales y compatriotas Gladys Chepkurui y Nancy Sang, ganadora de la media maratón de Roma en octubre de 2024 con un tiempo de 1:07.29.

Más allá de los cabezas de cartel, la 35ª edición de la Media Maratón de Barcelona pasará a la historia como el más masivo, tras marcar con más de 30.000 personas un nuevo récord de participación en España y siendo el segundo más multitudinario de Europa, solo por detrás de Berlín (35.000). Además, la cifra de mujeres inscritas ha superado el 40% convirtiéndolo en uno de los más paritarios del panorama nacional.