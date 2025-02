De Vinaròs y jefe de mecánicos de una escudería de Fórmula 2: así es Cristian Solsona

La historia de Cristian Solsona Tena (36 años) es la de un niño que amaba el mundo del kart y acabó haciendo de su hobbie su trabajo. Nacido en Tortosa pero afincado en Vinaròs, es el actual jefe de mecánicos del equipo de Fórmula 2 Aix Racing, noveno en el pasado Mundial de automovilismo 2024. Una pasión que le inculcó su familia desde bien pequeño: «Nos compró un kart a mi hermano y a mí y, desde niño, supe que quería dedicarme a esto. Me entró el gusanillo y dije ‘quiero trabajar de esto’. Piloto tenía claro que no podía ser por tema de presupuesto, pero algo relacionado veía que sí podría».

Y desde los 18 años, cuando entró en el mundo del automovilismo, fue creciendo hasta llegar a donde está hoy en día: «Primero corría y era mecánico en los karts. Luego hice el Grado Superior de Automoción y, por medio de José Manuel Pérez-Aicart hice las prácticas en el equipo que corría y ahí empezó todo. Les gustó cómo trabajaba, me quedé y llevo ya dieciséis años».

Sus inicios

Una profesión poco habitual en Castellón, como relata el propio protagonista cuando se interesó en la que acabaría siendo su profesión. «Cuando empecé en automoción me preguntaron ‘¿para qué has venido aquí?’. Uno quería trabajar en una ITV, otro en el taller y yo les dije: ‘Quiero ser mecánico de coches de carreras’. La respuesta fue: ‘Baja de la nube, que esto no funciona así’, pero yo lo tenía claro».

Cristian Solsona. / Mediterráneo

En este sentido, y pese a esa primera negativa, Solsona se mantuvo en sus trece y ha conseguido algo lejos del alcance de la gran mayoría. «En la provincia de Castellón no hay nadie que sea mecánico de Fórmula 2. Empezar es difícil pero, si te lo curras, subir no es tan complicado. Lo bueno es que el mundo del motor es muy pequeño y hace falta gente», dice.

Los amantes al automovilismo tendrán presente a los mecánicos que cambian las ruedas cuando los pilotos efectúan sus paradas. Un trabajo que exige la máxima rapidez y concentración: «Tienes que hacer el mejor trabajo para el piloto. En deportes de motor hay muchos factores, el tuyo también, pero no tanto en los resultados. Tener buenos ingenieros y un buen piloto es donde más se nota».

Cristian Solsona. / Mediterráneo

Objetivo: la Fórmula Uno

Aunque ahora está en F2, reconoce que su sueño sería llegar a la máxima categoría, aunque no lo preocupa: «El que trabaje de esto y diga que no miente porque trabajas de ello por la F1. Pero es verdad que cuando pasan los años vas priorizando otras cosas como tener más tiempo con tu familia».

Respecto a la F2, su actual categoría, Solsona considera que está infravalorada: «Yo creo que se tendría que tener más en cuenta, pero ocurre lo mismo que en otros deportes minoritarios. Por ejemplo, este año pasan seis pilotos a Fórmula Uno y he estado con Colapinto, Piastri o Norris. Es la antesala, el inicio de todo».